O královské stovce. Pískot na Gatlina, prázdno a nedotknutelný Coleman

Už v semifinále Christian Coleman naznačí, čeho všeho je schopen. Na startu na chvíli zavře oči, potom se pokřižuje, načež uteče všem soupeřům doslova rozdílem třídy.

Vyhrává první semifinálový běh v čase 9,88 o ohromujících 24 setin, za cílem vyplázne jazyk a odchází rychle pryč.

„Podívejte se na ten náskok! Právě poslal ostatním vzkaz, že mu tu nikdo nemůže konkurovat,“ říká legendární Michael Johnson.

Jistě, pro Colemana kvůli jeho zmeškaným antidopingovým testům nenalézal Johnson v posledních dnech příliš mnoho pochvalných slov. Nicméně co se dění na dráze týče, pouze nahlas vysloví, co si mnozí myslí.

VYPLAZENÝ JAZYK. Colemanovo gesto za cílem semifinále.

Zato Justin Gatlin má ve druhém semifinále trable. Na jeho startu se schází dva bývalí mistři světa a dva muži s dopingovými škraloupy z minulosti. Jamajčan Yohan Blake ukáže do kamery zaťatou pěst, Gatlin drápy.

Před cílem se Blake ohlíží: Kde je ten Gatlin? Hned vedle něj. Jenže... v krajní dráze oba přespurtuje Kanaďan André de Grasse.

Druhému Blakeovi ukáže časomíra stejně jako Gatlinovi 10.09, jedna jediná tisícina však hraje pro Jamajčana. Což znamená, že obhájce titulu naopak není na dvou postupových místech, zaručujících přímý postup do finále. Musí tedy doufat, že do něj pronikne časem.

Při závěrečném třetím semifinále se neskutečně dlouho čeká, než počítač „vyplivne“ pořadí na 3. a 4. místě. Teprve pak je jasné: Gatlin je zachráněn, nadále může pomýšlet na obhajobu prvenství z roku 2017.

Také to dělá. Ale dost možná působí podobně jako Don Quijote při boji s větrnými mlýny.

„Má plané naděje. Opravdu si nemyslím, že tady někdo dokáže držet krok s Colemanem, který je v Dauhá třídou sám pro sebe,“ povídá Johnson. „Zato je tu takových pět dalších sprinterů, včetně Gatlina, kteří si to tady mohou rozdat o stříbro. Pokud chcete vidět pořádnou soutěž, zaměřte se na boj o druhé místo, ne na vítěze.“

Pravda, otázka zní, kdo vlastně chce v sobotu večer na stadionu Chalífa v Dauhá vidět jakoukoliv soutěž?



Podivná atmosféra a prořídlé publikum. Tolik prázdných bílých sedaček září do dáli. A věřte nebo ne, těsně před finálovým kláním stovky je na tribunách ještě méně lidí, než tu bylo před půldruhou hodinou při semifinále.

Naštěstí miliony párů očí u televizních obrazovek po celém světě očekávají závod, jenž určí, kdo je aktuálně nejrychlejším mužem světa.

Stadion najednou potemní a laserová světelná show, novinka tohoto šampionátu, uvádí velké finále. Jejím vedlejším efektem je, že v náhlé tmě se ztrácejí i ty prázdné sedačky.

Působivá světelná show před startem finále stovky byla další novinkou šampionátu v Dauhá. Tma aspoň na chvíli zakryla i všechny ty prázdné sedačky na tribunách. Ještě nikdy nesledovalo finále královské disciplíny na MS atletů tak málo diváků jako v Kataru.

Domácí Katařané se do hlediště víceméně nedostavili. Díky alespoň za hlučné diváky z Etiopie i dalších afrických zemí, ještě rozvášněné ženskou desítkou, díky za pestrobarevnou jamajskou enklávu, díky za početnou výpravu britských fanoušků.

Snad jsou to právě Britové, oživující vzpomínky na Londýn 2017, jejichž přičiněním se při představování dvojnásobného dopingového hříšníka Gatlina ozývá pískat. Ne až tak rezolutní jako předloni v městě nad Temží, ale přece jen pískot.

Sedmatřicetiletý Američan přešlapuje u bloků a odmítá se nechat jakkoliv vyvést z rovnováhy. Coleman má ruce v bok, soustředí se. Naopak De Grasse mele s rukama jako s mlýnem, Blake předvádí svoji vlastní haku, Jihoafričan Simbine vztyčí ruku v gestu triumfátora a Brit Hughes ukáže svůj zlatý řetěz na krku.

Podobný má i Gatlin. Jenže zlatá medaile je přichystána pro jiného muže.

Laserová show vrcholí, zní dramatická hudba. Uvidíme drama i na dráze?

Nikoliv.

Výstřel startéra posílá osm mužů do boje.

Coleman je raketou už ve chvíli, kdy vypálí z bloků. Pak jakoby odhazoval přechodové stupně a akceleroval, už na 50 metrech vede o metr a jeho převaha narůstá. Gatlin se posouvá na druhé místo, ale pro Colemana není nejmenší hrozbou.

Třiadvacetiletý rodák z Atlanty protíná cíl, vítězí o 13 setin před Gatlinem, pohlédne k nebi, otevře doširoka pusu a křičí na všechny strany.

JE TO MOJE! Christian Coleman se raduje z vítězství ve finále.

Čas? 9,76! Právě se posunul na šesté místo historických tabulek stovky. Halový mistr světa na šedesátce dobyl nyní i venkovní korunu. A zatímco rychlé časy v tabulkách přicházejí a odcházejí, titul zůstává navždy.

Justin Gatlin slaví v 37 letech stříbro, má pátou medaili ze stovky na mistrovství světa (2 - 0 - 3), tolik jich nezískal ani Usain Bolt (3 - 0 - 1).

Nejrychlejší muži na 100 m v historii 9,58 Usain Bolt (Jam.) 9,69 Tyson Gay (USA) 9,69 Yohan Blake (Jam.) 9,72 Asafa Powell (Jam.) 9,74 Justin Gatlin (USA) 9,76 Christian Coleman (USA)

A Andre De Grasse má bronz v osobním rekordu 9,90. Kdo by ho Kanaďanovi po dvou letech velkých zdravotních patálií nepřál.

Colin Jackson, exmistr světa na 110 metrů překážek, si uleví: „Wow, to bylo od Colemana dechberoucí. Dnes byl nedotknutelný.“

Johnson přitaká: „Prostě jim utekl. Musel by upadnout, aby nevyhrál. Věděl jsem, že to bude jen souboj o druhé místo.“

Coleman poklekne na dráhu, vezme vlajku, pózuje fotografům. „Mistr světa, to zní neskutečně, příliš krásně, aby to byla pravda,“ říká. Ovšem je to pravda. „Moci sem přijet a odjet se zlatem je neskutečné,“ dodává.

Ano, MOCI sem přijet. Hrozilo, že kvůli třem absencím při testech mu cesta do Dauhá bude zapovězena. Až mezera v pravidlech dopřála Colemanovi šanci.

Už předloni v Londýně doběhl za Gatlinem druhý.

Po půlnoci v Dauhá. Američtí vládci stovky na tiskové konferenci. Justin Gatlin byl samý vtip a vysvětloval zlatému Colemanovi, jak má zapínat mikrofon. A Christian Coleman musel absolvovat další obhajobu své čistoty. Otázky na samotný závod byly v menšině.

„Tehdy jsem byl teprve dva roky z univerzity a moc lidí neočekávalo, že získám medaili. Tady byl tlak mnohem větší. Čekalo se, že to stříbro vylepším,“ připomene.

V Gatlinově případě se naopak čekalo, zda po zářijovém zranění v Záhřebu bude vůbec konkurenceschopný.

Byl. „Letošní rok se stál zkouškou mé výdrže a vůle a já v ní obstál,“ vykládá sesazený král. „Zranění mě srážela. Přesto jsem zůstával soustředěný na tento závod.“

Když už je v ráži, Gatlin vzápětí vyhlásí, že ani teď kariéru neukončí. Jinými slovy: Uvidíme se za rok pod pěti kruhy v Tokiu.

„Christian běžel dnes úžasný závod a měl i úžasnou sezonu, ale já mu dnes poslal zprávu: Pozor na mě,“ vykládá a usmívá se při tom. „Měl by být za rok ještě lepší, pokud mě chce v Tokiu porazit.“

Těžko říct, nakolik Coleman ta slova bere vážně.

„Je těžké nepřemýšlet už teď o olympiádě Tokiu. Práce nesmí přestat,“ reaguje nový mistr světa.

Ale Tokio bude až za rok.

Letos...

Při dopingových testech nebyl Christian Coleman opakovaně na místech, kde se měl právě vyskytovat.

Jenže když došlo na nejdůležitější závod roku, nacházel se v Dauhá přesně tam, kde potřeboval. Přede všemi.

Vyhrál postupně rozběh, semifinále i finále.

Byl stále rychlejší: 9,98 - 9,88 - 9,76.

Předvedl v Dauhá one man show.

Byť s odstíny šedi, které mu i po finále reportéři neopomenou připomenout.