Lavillenie v Clermond-Ferrand zkoušel zdolat 620 centimetrů, nakonec zapsal 606

Čtyřiatřicetiletý veterán tím předvedl svůj nejlepší výkon za posledních sedm let, naposledy tak vysoko skočil při překonání světového rekordu 616 cm. Týden před halovým mistrovstvím Evropy v Toruni Lavillenie navnadil atletickou veřejnost na souboj s aktuálním světovým rekordmanem Armandem Duplantisem. Jednadvacetiletý švédský talent, který vloni vylepšil absolutní maximum na 618 cm, ve středu v Bělehradu přeskočil 610 centimetrů a také se tam dvakrát pokusil o 620.

„Je to asi poprvé, co budu na takové soutěži jako outsider. Ale outsider s výkonem 606..., to je neuvěřitelné,“ řekl s výhledem na souboj s Duplantisem Lavillenie, který měl z předvedeného výkonu na domácím mítinku obrovskou radost.

Přes šest metrů se dostal v sezoně podruhé a k dosavadnímu maximu přidal čtyři centimetry. Duplantisovi se to povedlo třikrát (610, 603 a 601). „Když už je sezona takováhle, nemůžu se dočkat, až tam budu,“ řekl Lavillenie.