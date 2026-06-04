Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rekord Kratochvílové překonán. České maximum na stovce vylepšila Maňasová

Autor: ,
  19:00aktualizováno  19:23
Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve finále časem 11,01 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová čas 11,08, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.
Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.

Karolína Maňasová na loňském MČR v hale. | foto: Český atletický svaz

Karolína Maňasová (vpravo) během semifinálového závodu na 60 metrů na halovém...
Karolína Maňasová v rozběhu šedesátky po boku Jonielle Smithové a Jael...
Karolína Maňasová v cíli běhu na 60 metrů, který na halovém mistrovství...
Karolína Maňasová se po finále na 60 metrů na ostravském mítinku Czech Indoor...
17 fotografií

Ženský český rekord ve stometrovém sprintu byl v platnosti od 6. června 1981, kdy Kratochvílová zaběhla čas 11,09 v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let.

Maňasové dosud patřilo v českých historických tabulkách druhé místo. Předloni na olympijských hrách v Paříži se vítkovická atletka k historickém času přiblížila na dvě setiny. V této sezoně se blýskla národním rekordem už i v hale poté, co v lednu Ostravě zaběhla hned v prvním startu sezony 60 metrů za 7,05 sekundy.

A rekordem nyní loňská mistryně Evropy ze šampionátu do 22 let otevřela také hlavní část atletického roku. Při obou historických zápisech v Rakousku měla mírnou podporu větru v zádech. V rozběhu 0,6 a ve finále 0,9 m/s.

V souboji o vítězství porazila o tři setiny Němku Rebekku Haaseovou, členku bronzové štafety z pařížských her i světových šampionátů 2022 a 2025, a zároveň se ujala vedení v letošních evropských tabulkách.

Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

Oštěpařskou soutěž v St. Pöltenu vyhrála Nikol Tabačková životním výkonem 61,44 metru. Osmadvacetiletá vrhačka se poprvé v kariéře dostala za šedesátimetrovou hranici a poskočila na šesté místo v českých dlouhodobých tabulkách. Na osmistovce si připsal vítězství juniorský mistr Evropy z roku 2023 Jakub Dudycha (1:45,82).

V běhu na 100 metrů překážek Tereza Elena Šínová jako čtvrtá Češka pokořila hranici 13 sekund. Časem 12,92 se zařadila na dělené druhé místo v národních historických tabulkách. Čtyřiadvacetiletá atletka vyrovnala loňský výkon Ester Bendové, rychleji běžela jen v roce 2009 Lucie Škrobáková (12,73). V Rakousku to Šínové stačilo na páté místo.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
Živě90:62
  • -
  • 500.00
  • 500.00
Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 7:6, 0:0
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Hlučín vs. VsetínFotbal - 31. kolo - 4. 6. 2026:Hlučín vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.70
  • 2.30
Švédsko vs. ŘeckoFotbal - - 4. 6. 2026:Švédsko vs. Řecko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 3.20
  • 1.75
Španělsko vs. IrákFotbal - - 4. 6. 2026:Španělsko vs. Irák //www.idnes.cz/sport
4. 6. 21:00
  • 1.04
  • 17.80
  • 48.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Polská senzace je ve finále. Chwaliňská si o titul v Paříži zahraje s Andrejevovou

Aktualizujeme
Mirra Andrejevová se soustředí na úder.

O titul na Roland Garros si zahrají polská senzace turnaje Maja Chwaliňská a ruská tenistka Mirra Andrejevová. Čtyřiadvacetiletá hráčka z kvalifikace Chwaliňská porazila v semifinále 7:6, 6:4 Rusku...

4. června 2026  19:48,  aktualizováno  19:52

Rekord Kratochvílové překonán. České maximum na stovce vylepšila Maňasová

Karolína Maňasová na loňském MČR v hale.

Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve finále časem 11,01...

4. června 2026,  aktualizováno  19:23

Velký volejbalový návrat. Janouch je v nominaci na první turnaj Evropské ligy

Jakub Janouch

Na prvním turnaji Evropské ligy volejbalistů se do reprezentace vrátí nahrávač Jakub Janouch. Naposledy v národním týmu hrál v olympijské kvalifikaci na podzim 2023.

4. června 2026  18:37

Nejúspěšnější střelci v historii fotbalových šampionátů. Jak vypadají dnes?

Nejúspěšnější střelci v historii fotbalových šampionátů. Jak vypadají dnes?

Už za několik dní odstartuje 23. mistrovství světa ve fotbale, nejsledovanější sportovní událost planety. Vedle týmových úspěchů poutají na šampionátech tradičně velkou pozornost také střelci,...

4. června 2026  18:18

Chceme ofenzivní hráče, přejí si čtenáři. Koubkovi by do sestavy dali i Hložka

Útočník Adam Hložek střílí gól v přípravě proti Kosovu.

Adam Hložek v nedávném přípravném utkání českých fotbalistů proti Kosovu (2:1) zaujal fanoušky a čtenáře iDNES.cz natolik, že si ho přejí v sestavě i proti Guatemale, což je generálka na mistrovství...

4. června 2026  17:36

Něco takového jsem nezažil. STES podá na Fouska trestní oznámení, řekl Tvrdík

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík rezignuje na pozici v představenstvu marketingové společnosti STES a přesune se do dozorčí rady. Svou práci ve vedení dceřiné společnosti Fotbalové asociace ČR...

4. června 2026  17:28

Ondra zvládl na SP v Praze kvalifikaci obtížnosti, uspěly také dvě české lezkyně

Adam Ondra v akci v kvalifikaci lezení na obtížnost na SP v Praze.

Lezec Adam Ondra zvládl na Světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové čtyřiadvacítky postoupil z 12. místa.

4. června 2026  17:06

Blokáda Rusů musí skončit, vrátíme se už brzy, řekl Larionov. Spletli se Američané?

Igor Larionov, 31. března 2026.

NHL tento týden otevřela další kapitolu na téma Rusko a návrat do mezinárodního hokeje. „Vím, že vedení NHL není spokojeno s prezidentem IIHF Lucem Tardifem. Neobávám se, že bychom na Světovém poháru...

4. června 2026

Rána před šampionátem. Ambiciózní Nizozemci selhali a vyprovázel je pískot

Zklamaný trenér Nizozemska Ronald Koeman s hráči po vyřazení v semifinále...

Pískot a bučení fanoušků. Nizozemské fotbalisty vyprovázela na cestu na mistrovství světa ostuda. „Pojali jsme to příliš přátelsky, nebyli jsme agresivní a byli příliš slušní,“ řekl trenér Ronald...

4. června 2026  16:55

Pastrňák? Skvělý tvůrce hry, říká Bergeron. A přiznává: Čechů v Praze jsme se báli

Patrice Bergeron se loučí s fanoušky Bostonu. Odehrál poslední zápas v kariéře?

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Boston stále sleduje. Aby také ne, vždyť v něm strávil celou kariéru v NHL, celkem 19 sezon, a získal i vytoužený Stanley Cup. Během působení u Bruins si kanadský hokejista Patrice Bergeron vytvořil...

4. června 2026  16:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čtyři zápasy pro Singatheha. Kouč Šustr za kritiku sudího nesmí dvakrát na lavičku

Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné...

Mluví se o něm jako o možné posile Sparty. Ale jestli přestup jabloneckému fotbalistovi Ebrimu Singhatehovi vyjde, bude to mít ze začátku v novém angažmá hodně složité. Za vyloučení v pohárovém...

4. června 2026  16:26

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

4. června 2026  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.