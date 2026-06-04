Rekord Kratochvílové překonán. České maximum na stovce vylepšila Maňasová

Ženský český rekord ve stometrovém sprintu byl v platnosti od 6. června 1981, kdy Kratochvílová zaběhla čas 11,09 v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let.
Maňasové dosud patřilo v českých historických tabulkách druhé místo. Předloni na olympijských hrách v Paříži se vítkovická atletka k historickém času přiblížila na dvě setiny. V této sezoně se blýskla národním rekordem už i v hale poté, co v lednu Ostravě zaběhla hned v prvním startu sezony 60 metrů za 7,05 sekundy.
A rekordem nyní loňská mistryně Evropy ze šampionátu do 22 let otevřela také hlavní část atletického roku. Při obou historických zápisech v Rakousku měla mírnou podporu větru v zádech. V rozběhu 0,6 a ve finále 0,9 m/s.
V souboji o vítězství porazila o tři setiny Němku Rebekku Haaseovou, členku bronzové štafety z pařížských her i světových šampionátů 2022 a 2025, a zároveň se ujala vedení v letošních evropských tabulkách.
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Oštěpařskou soutěž v St. Pöltenu vyhrála Nikol Tabačková životním výkonem 61,44 metru. Osmadvacetiletá vrhačka se poprvé v kariéře dostala za šedesátimetrovou hranici a poskočila na šesté místo v českých dlouhodobých tabulkách. Na osmistovce si připsal vítězství juniorský mistr Evropy z roku 2023 Jakub Dudycha (1:45,82).
V běhu na 100 metrů překážek Tereza Elena Šínová jako čtvrtá Češka pokořila hranici 13 sekund. Časem 12,92 se zařadila na dělené druhé místo v národních historických tabulkách. Čtyřiadvacetiletá atletka vyrovnala loňský výkon Ester Bendové, rychleji běžela jen v roce 2009 Lucie Škrobáková (12,73). V Rakousku to Šínové stačilo na páté místo.