Rykl uhájil bronz rekordem: Čtvrtých míst mám už dost

Slovo výrazně je na místě, protože pouze mírné zlepšení by ho s velkou pravděpodobností stejně odsunulo na nepopulární čtvrtou příčku. „Těch už mám dost, snad třináct, další jsem nechtěl dopustit,“ říká čtyřiadvacetiletý atlet.



A nakonec to nedopustil hlavně díky tomu, že si osobní maximum na kilometr vylepšil o neuvěřitelných téměř osm vteřin. I proto si z pražské Stromovky odvezl bronzovou medaili, po kovech stejné hodnoty z před pěti a z před tří let za letní desetiboj třetí z republikového šampionátu.

Takové zlepšení se nepodaří každý den, to musela být ohromná motivace.

Byla, řekl jsem si, že musím. Povedlo se to, nakonec mi brněnský Vilém Stráský, který na mě útočil a který má kilometr jasně lepší než já, v něm mohl dát ještě asi o tři vteřiny víc.

V té chvíli už jste za sebou měl v předchozích šesti disciplínách tři osobní rekordy. Pohodový závod?

Musím říct, že jsem si ho užíval. Ne všechno bylo ideální, třeba v tyčce či v kouli jsem se možná cítil na lepší výkon, možná chybělo i trochu štěstí, žádný propadák jsem ale nepředvedl. Naopak hladká šedesátka a překážky se povedly (i na nich si Rykl vylepšil osobní rekordy -pozn. autor). Když se k tomu přidá ten kilometr a celkový počet bodů, bylo to v polovině disciplín zlepšení. A v součtu oproti osobnímu rekordu z loňska o téměř tři sta bodů.

Radoš Rykl Čtyřiadvacetiletý atlet hradeckého Sokola, který se specializuje na víceboje.

Jeho osobním rekordem v desetiboji je výkon 7202 z loňského roku, v sedmiboji 5385 z víkendového MČR ve vícebojích v Praze.

V pražské Stromovce za tento výkon bral bronzovou medaili (jednotlivé disciplíny - 60 m: 7,36 vt./759 bodů, dálka: 674 cm/753, koule:12,01 m/607, výška:192 cm/731, 60 m přek.: 8,25/920, tyč: 490 cm/880, 1000 m: 2:52,98/735).

Někteří atleti halu moc nemusejí, vám zřejmě docela vyhovuje. Je to tak?

Je, protože je pro mě těch sedm disciplín oproti deseti venkovním přijatelnějších. V hale není hladká čtvrtka, místo patnáctistovky se běží jen kilometr, vyhovuje mi to.

Vrcholem pro atlety ale vždycky bývá léto. Naznačuje váš výrazně vylepšený osobní rekord z haly, že byste si mohl v létě posunout i ten venkovní?

Tohle je všechno ještě daleko, uvidíme, jak bude vypadat příprava.

Prý by do ní mohlo zasáhnout vysokoškolské studium na ČVUT, které letos na konci léta hodláte dokončit.

Mohlo, ale možná spíše v pozitivním smyslu, přece jen pátý ročník už není časově tak náročný. Sice nyní dokončuji diplomovou práci, ale jinak bych školu s atletikou mohl skloubit možná lépe než v předcházejících letech.

To je další důvod se zlepšit?

Možná ano, kdo by nechtěl. Pravdou ale je, že stejně jako jsem si nyní výrazně zlepšil osobák v sedmiboji, tak se mi to loni povedlo v desetiboji. A zlepšovat se takhle každý rok je hodně obtížné (až do loňského mistrovství republiky ve vícebojích ve Zlíně nepřesáhl Rykl hranici 7000 bodů, ve Zlíně skončil čtvrtý s výkonem 7202 bodů -pozn.. autor).

Pro hradecký Sokol v ligových soutěžích družstev v posledních sezonách díky své všestrannosti pravidelně sbíráte nejvíc bodů ze všech, změní se na tom něco letos?

Doufám, že ne. Po dokončení studia určitě nastoupím do zaměstnání, ale závodit chci dál.

A bezprostřední program po zisku halového bronzu v sedmiboji? Co halový republikový šampionát v Ostravě, který je na programu za týden?

Tam se opravdu chystám. Určitě na tyčku a dost možná, že poběžím i šedesátku překážek.