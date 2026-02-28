Centimetr, no... Juška oslavil další titul v hale, Meindlschmid ho přinutil k boji

Co říkáte tomu, že i s výhrami na letních šampionátech máte už dvacet titulů?
To svědčí o tom, že jsem tady už dlouho. (usmívá se)
Jaký to byl závod?
Takový divoký, napínavý. Nevím, jak bych ho úplně popsal, ale po prvních pokusech jsem Péťovi Meindlschmidovi říkal, že ho zabiju a že to je úplně v háji. Tím, že Péťa prvním pokusem skočil daleko (772 cm), mě donutil bojovat. Nějak jsem se zmátořil a dopadlo to dobře.
A překonal jste i osm metrů. Byl by konec halové sezony smutný, kdyby se vám to nepodařilo?
Když jsem viděl těch 799, tak jsme si říkal, že to není možné. Byl jsem naštvaný a řekl si, to ne... A do toho posledního pokusu jsem trošku šlápl a prý jsem měl na prkně ještě rezervu deset centimetrů. Mohl jsem mít limit na venkovní Evropu, který je osm set pět centimetrů. Centimetr, no...
Jaká je naděje, že byste se kvalifikoval na březnové halové mistrovství světa do Toruně?
Budu si muset počkat, jestli se tam dostanu. Snad kdyby se někdo odhlásil, abych se dostal třeba na poslední šestnácté místo.
Překvapil vás Petr Meindlschmid, že hned napoprvé skočil přes sedm set sedmdesát centimetrů?
Teď spolu trénujeme, tak nějak se vnímáme i na tréninku, takže jsem byl rád, že mu to vyšlo. Netušil jsem, že může skočit až tak dobře. Když jsme se bavili, říkal, že 750, nebo 760 by mohl skočit. Mile překvapil. I ostatní pokusy měl krásné. Hlavně jsem rád, že vydržel zdravý. Do venkovní sezony může jenom stoupat.
Když jste Petra Meindlschmida brali do tréninkové skupiny, byl jste hned pro, nebo jste si myslel, že může být velká rivalita i na škodu?
Ze začátku jsem byl skeptický, ale podzimní soustředění už jsme absolvovali spolu, tam jsme si sedli, pokecali. Oba jsme byli překvapení, jak nám to sedí. Je to dobré, ale klidně se ho zeptejte...
Takže, jak to je?
„V závodě jsme konkurenti, ale můžeme se bavit jako kamarádi. Máme super vztah, za což jsem rád. Kdybychom se na trénincích chovali jako nepřátelé, ani jednomu z nás by to neprospělo,“ odpověděl Meindlschmid, který nadále závodí za Slováckou Slávii Uherské Hradiště.