Centimetr, no... Juška oslavil další titul v hale, Meindlschmid ho přinutil k boji

Jiří Seidl
  18:48
Čtvrtým pokusem dlouhým 799 centimetrů se dostal do vedení. A šestým, o pět centimetrů delším, potvrdil svůj triumf v dálce na halovém mistrovství republiky v Ostravě. Radek Juška z Dukly Praha získal 11. halový titul a vyrovnal rekord výškaře Jaroslava Báby. „Vyrovnat se Jardovi byla pro mě také motivace, sbírání titulů se počítá. Přece jen české rekordy vám někdo může vzít, ale ty tituly ne,“ usmíval se.

Radek Juška při svém pokusu na halovém mistrovství republiky v Ostravě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Co říkáte tomu, že i s výhrami na letních šampionátech máte už dvacet titulů?
To svědčí o tom, že jsem tady už dlouho. (usmívá se)

Jaký to byl závod?
Takový divoký, napínavý. Nevím, jak bych ho úplně popsal, ale po prvních pokusech jsem Péťovi Meindlschmidovi říkal, že ho zabiju a že to je úplně v háji. Tím, že Péťa prvním pokusem skočil daleko (772 cm), mě donutil bojovat. Nějak jsem se zmátořil a dopadlo to dobře.

Švábíková, Štefela i juniorští šampioni. Ostrava přivítá halové MČR v atletice

A překonal jste i osm metrů. Byl by konec halové sezony smutný, kdyby se vám to nepodařilo?
Když jsem viděl těch 799, tak jsme si říkal, že to není možné. Byl jsem naštvaný a řekl si, to ne... A do toho posledního pokusu jsem trošku šlápl a prý jsem měl na prkně ještě rezervu deset centimetrů. Mohl jsem mít limit na venkovní Evropu, který je osm set pět centimetrů. Centimetr, no...

Jaká je naděje, že byste se kvalifikoval na březnové halové mistrovství světa do Toruně?
Budu si muset počkat, jestli se tam dostanu. Snad kdyby se někdo odhlásil, abych se dostal třeba na poslední šestnácté místo.

Ukaž, co jsi zač! volal kouč. A Ital ohromil. Jak si hvězdy opět vrhly kousek od Prahy

Překvapil vás Petr Meindlschmid, že hned napoprvé skočil přes sedm set sedmdesát centimetrů?
Teď spolu trénujeme, tak nějak se vnímáme i na tréninku, takže jsem byl rád, že mu to vyšlo. Netušil jsem, že může skočit až tak dobře. Když jsme se bavili, říkal, že 750, nebo 760 by mohl skočit. Mile překvapil. I ostatní pokusy měl krásné. Hlavně jsem rád, že vydržel zdravý. Do venkovní sezony může jenom stoupat.

Když jste Petra Meindlschmida brali do tréninkové skupiny, byl jste hned pro, nebo jste si myslel, že může být velká rivalita i na škodu?
Ze začátku jsem byl skeptický, ale podzimní soustředění už jsme absolvovali spolu, tam jsme si sedli, pokecali. Oba jsme byli překvapení, jak nám to sedí. Je to dobré, ale klidně se ho zeptejte...

Takže, jak to je?

„V závodě jsme konkurenti, ale můžeme se bavit jako kamarádi. Máme super vztah, za což jsem rád. Kdybychom se na trénincích chovali jako nepřátelé, ani jednomu z nás by to neprospělo,“ odpověděl Meindlschmid, který nadále závodí za Slováckou Slávii Uherské Hradiště.

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

ONLINE: Sparta - Baník 2:1, třetí gól domácím bere ofsajd. Radoval se Vojta

Sledujeme online
Fotbalisté Sparty v čele s kapitánem Lukášem Haraslínem se na pražské Letné...

Sparťanští fotbalisté dál usilují o snížení náskoku vedoucí Slavie, po remíze v Plzni hrají ve 24. kole nejvyšší soutěže s ostravským Baníkem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

28. února 2026  18:36

ONLINE: 40. gól v Premier League. Souček posunul svůj rekord. City hrají v Leedsu

Sledujeme online
Český záložník Tomáš Souček z West Hamu se prosadil v utkání proti Liverpoolu a...

Zachoval se jako prvotřídní útočník. Udělal oblouček mezi stopery, načasoval náběh, vyrazil a na malém vápně dorazil prudkou nabídku. Český reprezentant Tomáš Souček zase skóroval, proti Liverpoolu...

28. února 2026  18:15

Ml. Boleslav - Jablonec 3:0, sedmiminutová smršť, favorit si dal i kuriózní vlastní gól

Jablonecký Martin Cedidla v utkání proti Mladé Boleslavi

Drželi se na dostřel druhé Spartě, zaostávali jen o tři body. A tak to v podání jabloneckých fotbalistů zůstalo i po utkání 24. kola v Mladé Boleslavi, v němž těžce zaváhali. Po třech inkasovaných...

28. února 2026  14:50,  aktualizováno  18:13

Druholigové derby poprvé v Edenu. Remízu pražských „S“ vidělo přes osm tisíc lidí

NEBEZPEČNÁ SITUACE. Sparťanský útočník a kapitán Tomáš Schánělec se prosazuje...

Fotbalisté Opavy v 17. kole druhé ligy porazili Prostějov 2:1, využili páteční klopýtnutí Artisu Brno a poskočili na třetí místo tabulky, které znamená účast v baráži o nejvyšší soutěž. Na pražské...

28. února 2026

Liberec - Hradec 0:1, klíčové body, hosté bojují o místo mezi elitou, rozhodl Pilař

Hradecký záložník Václav Pilař po vstřeleném gólu v diskuzi s trenérem Davidem...

Fotbalisté Liberce se na jaře dál marně shání po konzistentní formě. V sobotním prvoligovém utkání 24. kola doma podlehli Hradci (0:1), který se jim v tabulce přiblížil na rozdíl tří bodů a získal...

28. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:58

Maděrová září i po hrách. Olympijská šampionka skončila v Krynici druhá

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Snowboardistka Zuzana Maděrová skončila při prvním startu po vítězství na olympijských hrách druhá v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v polské Krynici. Ve finále dvaadvacetiletá česká...

28. února 2026  10:12,  aktualizováno  17:42

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

Van der Poel se zázračně vyhnul soupeřově hlavě, otvírák klasik rozhodl na kostkách

Mathieu van der Poel slaví triumf na klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici. Jednatřicetiletý univerzál vyhrál úvodní...

28. února 2026  17:33

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Rekordní návštěva na lize basketbalistek sledovala jízdu USK. Žabiny stačily chvíli

Emma Čechová se pod košem snaží prosadit přes Natálii Stoupalovou.

Před nejvyšší návštěvou v historii Ženské basketbalové ligy zvítězily hráčky USK Praha v dohrávce 2. kola ligové nadstavby v nové Horácké areně v Jihlavě nad Žabinami Brno jednoznačně 97:60. Souboj...

28. února 2026  17:03

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

