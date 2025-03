Juška před deseti lety zaskočil skokem pro stříbro. Matador vzpomíná na šok v Praze

9:30

Od naší zpravodajky v Nizozemsku - Vzpomínáte, co jste dělali na začátku března před deseti lety? Že je to docela dlouhá doba? Máte pravdu, minimálně jeden člověk si to období v roce 2015 ale pamatuje hodně barvitě. Radek Juška si tehdy coby 21letý novic mezi dospěláky doskočil pro senzační stříbro na halovém mistrovství Evropy v Praze.