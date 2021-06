Jak Juška létal za osm metrů. Myslím, že navazuji na životní sezonu, věří

Měl jste někdy takhle vyrovnanou sérii?

Nikdy. Nepamatuju si, že bych měl někdy tolikrát přes osm metrů. Možná dvakrát v jednom závodě. Takže super.

Jak se aktuálně cítíte?

Všechno jde správným směrem. Myslím, že navazuji na sezonu 2017, což byla má životní sezona s osobáky. Snad to tak půjde dál a dál.

Čím to je, že se vám na Odložilově memoriálu tak daří?

Asi tím, že vždycky vyjde počasí. Dneska bylo teplo. Bál jsem se, že až moc, ale dálkařské doskočiště bylo ve stínu. Je tady taky jeden z nejlepších sektorů v Česku…

A navíc vám tentokrát pomohli i diváci.

Určitě, já mám diváky rád. Konečně to s diváky trošku vychází, že můžou chodit na závody. U technických disciplín je to daleko lepší.

V takovéto formě asi budete chtít zaútočit na ostrý olympijský limit 822, že? V pondělí vám k němu chybělo jedenáct centimetrů.

Těch 811 a dodatečně 60 bodů, to už by mělo stačit. Ale je to tak, já bych chtěl ostrý limit. Na to to směřuji a jedeme dál.

Jaký bude váš další závod, kde se o něj pokusíte?

Uvidíme. V plánu byl memoriál Josefa Sečkáře v neděli v Brně. Uvidíme, jak se ještě domluvíme s trenérem, protože další start by byla až Evropa družstev, což by bylo až skoro za dva týdny. Proto zvažujeme, jestli využijeme dalšího startu, nebo naopak trošku přitrénujeme, aby forma ještě trochu stoupla.

Je složité v této době hledat závody?

Nemám za ty roky až tak špatné jméno, v sezoně už jsem něco skočil, takže není problém se někam dostat. Ale je problém s tím, že ty závody pořádně nejsou. Chtělo by to nějakou další Diamantovou ligu. Ta je ale pro dálku bohužel až 9. července. Něco takového mi teď chybí. Nebo alespoň tyhle bronzové a stříbrné mítinky. Ale ať projíždím kalendář akcí, jak projíždím, tak nemůžu pořádně nic najít.