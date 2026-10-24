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Rada je vycházející hvězdou Evropy, nejlepšími atlety jsou Werrová a Tamberi

Autor: ,
  21:20
Michal Rada

Michal Rada | foto: ČAS – M. Klápa

Překážkář Michal Rada slaví zlato z juniorského mistrovství světa v Eugene
Čtvrtka překážek v Lausanne, vítězí Rai Benjamin, vpravo dobíhá Michal Rada.
Překážkář Michal Rada slaví zlato z juniorského mistrovství světa v Eugene
Překážkář Michal Rada během juniorského mistrovství světa v Eugene
27 fotografií
Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada se stal vycházející hvězdou Evropské atletiky. Navázal na úspěch Pavla Masláka, který před ním jako jediný z českých atletů uspěl v této kategorii v roce 2012. Naopak druhá česká naděje Linda Botková účast mezi trojicí finalistů ve vítězství neproměnila.

Nejlepšími atlety Evropy letošního roku se stali švýcarská půlkařka Audrey Werrová a italský výškař Gianmarco Tamberi. Oba toto ocenění získali poprvé.

Devatenáctiletý Rada ovládl na juniorském šampionátu v Eugene běh na 400 metrů překážek a překonal při tom 42 let starý evropský juniorský rekord časem 48,59. Na slavnostním ceremoniálu připomněl, že v kategorii Rising Star byl nominovaný potřetí za sebou. „Je to skvělý pocit vyhrát tuto cenu,“ usmíval se.

Zatímco v mužské kategorii má Česko díky Radovi vycházející hvězdu podruhé, mezi ženami zatím na úspěch čeká.

Ocenění nezískala ani šestnáctiletá Botková, která letos nadchla na dorosteneckém mistrovství Evropy. Ve finále závodu na 400 metrů překážek časem 55,19 překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Její kategorii vyhrála juniorská světová šampionka v trojskoku Bulharka Viktoria Angelovová.

Navázala tak na Audrey Werrovou, která triumfovala loni a hned letos ovládla i hlavní kategorii.

Těším se na změnu. Lu mi prošlapala cestu, říká vycházející atletická hvězda Rada

Švýcarská běžkyně se stala mistryní Evropy na 800 metrů a opakovaně atakovala letitý světový rekord české legendy Jarmily Kratochvílové. Časem 1:53,70 se zařadila na třetí místo historických tabulek s odstupem 42 setin za výkonem Kratochvílové z Michova 1983.

Werrová na trůnu vystřídala trojnásobnou vítězku této ankety Femke Broedersovou Bolovou, která letos přešla z překážek právě na osmistovku.

Mezi muži se nástupcem trojnásobného nejlepšího atleta Evropy tyčkaře Armanda Duplantise stal výškař Tamberi. Pomohl mu triumf na mistrovství Evropy v Birminghamu i vítězství na prvním ročníku ultimátního šampionátu. Výkonem 237 centimetrů navíc ovládl letošní světové tabulky.

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