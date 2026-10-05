Botková má konkurentky v bulharské trojskokance Viktorii Angelovové a slovinské osmistovkařce Živě Remicové. Radovými soupeři jsou italský dálkař Daniele Inzoli a britský výškař Samuel James. Slavnostní ceremoniál s předáváním cen se uskuteční 24. října v Lausanne.
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Šestnáctiletá Botková letos nadchla na dorosteneckém mistrovství Evropy v Rieti, kde ve finále závodu na 400 metrů překážek časem 55,19 sekundy překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord. Ve své věkové kategorii do 18 let, kam bude patřit ještě v příští sezoně, ve světových historických tabulkách zaostala jen za olympijskou vítězkou a světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou. Na juniorském mistrovství světa jako finišmanka výrazně pomohla ke stříbru české smíšené štafetě na 4x400 metrů.
Devatenáctiletý Rada ovládl na MSJ běh na 400 metrů překážek a překonal při tom 42 let starý evropský juniorský rekord časem 48,59.
Z desetičlenné základní nominace nepostoupil do finále ankety kladivář Josef Pazdera, který stejně jako Botková vyhrál dorostenecké ME.
V hlavních kategoriích jsou finalisty ankety Golden Tracks o nejlepší evropské atlety švédský tyčkař Armand Duplantis, který obhajuje prvenství z předchozích dvou let a uchází se o čtvrtou trofej, italský výškař Gianmarco Tamberi a řecký dálkař Miltiadis Tentoglu, mezi ženami pak italská vytrvalkyně Nadia Battoclettiová, britská sprinterka Amy Huntová a švýcarská osmistovkařka Audrey Werrová, loňská laureátka ocenění pro vycházející hvězdu.