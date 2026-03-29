V Berlínském půlmaratonu málem vyhrál vodič. Vích si zlepšil osobní rekord

V německé metropoli obsadil český rekordman v běhu na 3000 metrů překážek 33. místo. „Už od startu jsem se necítil ideálně, ale snažil jsem se na to nemyslet a bojovat až do konce. Podmínky byly poměrně náročné, bylo větrno a chladno, což se projevilo i na celkových časech. Posunutí osobního rekordu však beru jako pozitivní výsledek. Zároveň mám pocit, že ve výkonu byla ještě určitá rezerva,“ uvedl Vích v tiskové zprávě.
O 12 příček za ním doběhl Martin Zajíc, který časem 1:04:40 zaostal o více než dvě minuty za svým téměř dva roky starým výkonem z Valencie, s nímž mu patří třetí místo v dlouhodobých domácích tabulkách.
Závod vyhrál Keňan Andrea Kiptoo výkonem 59:11, kterého dosáhl i jeho krajan Dennis Kipkemoi, jenž běžel jako vodič. S Kiptooem se však udržel až do cíle a mírně zvolnil až v posledních metrech a nechal ho vyhrát.
Mezi ženami byla nejrychlejší Etiopanka Likina Amebawová za 1:05:07.