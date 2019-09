Stometrové kontroverze. Coleman už nemůže být tváří atletiky, tvrdí Johnson

„To, co se letos stalo, Colemana zcela diskvalifikuje z možnosti, aby se stal tváří našeho sportu,“ tvrdí Michael Johnson. „Bude jej to navždy pronásledovat. Alespoň tak by to mělo být.“

Christian Coleman nebyl v průběhu dvanácti měsíců třikrát přítomen na nahlášeném místě, kde měl být komisařům k dispozici pro namátkové dopingové testy.

Dušuje se, že je nevinný.

Nicméně Johnson tvrdí: „Myslím, že se jedná o nesmírně vážný problém, protože Coleman byl považován za muže, který nahradí Usaina Bolta jako velkou hvězdu sportu. Teď už se to podle mě nestane. Atletičtí fanoušci mají v současnosti nulovou toleranci pro jakýkoliv dopingový prohřešek.“

Vzápětí, jako by chtěl svá slova přece jen zjemnit, Johnson doplní: „Abych byl k němu férový, je samozřejmě obrovský rozdíl mezi pozitivním testem a jeho situací. Ale pokud se chcete stát tváří a superhvězdou sportu, máte zodpovědnost vždy aktualizovat místo pobytu. On to neudělal třikrát po sobě. A navíc, když tato jeho chyba pronikla na veřejnost, reagoval špatně.“

Coleman, časem 9,81 lídr letošních tabulek, svedl tuto chybu na „lidsky pochopitelné opomenutí“, načež zkritizoval americkou antidopingovou agenturu USADA za zveřejnění jeho případu a nařkl média, že ničí atletiku vytvářením negativních příběhů.

V nepříliš pozitivním rozpoložení, které Johnsonova slova ještě umocnila, vstupuje v pátečním večeru do dvoudenního klání nejrychlejších mužů světa na královské trati 100 metrů.

Rozběhy začínají na stadionu Chalífa malým déja vu a vzpomínkou na mistrovství v Londýně 2017. Tehdy úvodní rozběh na stovce ovládl Christian Coleman v čase 10,01.

V Dauhá ten první patří africkému šampionovi Akani Simbinovi - a také tentokrát za 10,01.

Ovšem navzdory této podobnosti se svět stovky od minulého šampionátu zásadně změnil.

Postrádá ikonu jménem Usain Bolt. Chybí zde muž, jenž na jedenácti vrcholných akcích, ať už olympiádách či světových šampionátech, posbíral 22 sprinterských medailí a jen tři z nich nebyly zlaté.

Justin Gatlin, který byl na jevišti sprintů osobností před Boltem a je zde i po něm, si to moc dobře uvědomuje.

„Cítím se trochu jinak. Obvykle, když tu ještě byl Usain, panovaly kolem něj peklo a blázinec,“ připomíná Američan, obhajující titul. „Zato teď? Vidím kolem sebe spoustu mladých kluků, kteří se snaží vyplnit tu prázdnotu po Usainovi.“

V 37 letech je Gatlin o tři roky starší než druhý nejstarší ze všech aktérů stovky. Přestože má velmi kontroverzní dopingovou minulost, jeho výdrž je zároveň hodna uznání.

Když stojí na startu druhého rozběhu, odpustí si jakákoliv gesta, otočí hlavu k tribunám, pak pohlédne před sebe, zaklekne do bloků a běží. V protivětru 0,8 m/s nejen že si poradí s kanadským olympijským medailistou André de Grassem, zároveň všem ukáže, že to s jeho stehenním svalem po nedávném zranění v Záhřebu vůbec není špatné - čas 10,06.

OBHÁJCE TITULU. Justin Gatlin právě ovládl druhý rozběh na 100 metrů.

Yohan Blake, světový šampion z roku 2011, je pravým opakem Gatlina. Jamajčan sice už odložil své hadí kreace, zato před startem i za cílem v kulturistickém duchu ukazuje svaly. Současně přikyvuje hlavou: Ano, jsem rychlý. V čase 10,07 se také on zapisuje mezi vítěze rozběhů.

Divine Oduduru z Nigérie se naopak nezapisuje nikam.

Druhý muž letošních světových tabulek chybí na startu! U jeho jména září zlověstná zkratka DNS. Důvod? V tu chvíli neznámý. Prostě tu není.

Teprve později přicházejí od nigerijské výpravy kusé informace, že Oduduru se před rozběhem ve svolavatelně registroval, jenže poté se údajně rozhodl, že se bude v Dauhá soustředit jen na dvoustovku.

Zní to přinejmenším podivně.

Jeho příběh letos mnohé motivoval. „Mým největším přáním je, abych běháním vyvedl matku a rodinu z chudoby,“ líčil před šampionátem. Získal stipendium na Texaské univerzitě, stal se kometou sezony, dosáhl na double při univerzitním šampionátu USA, předvedl stovku za 9,86 a měl na ní patřit k vyzyvatelům Colemana v bitvě o titul v Dauhá.

Místo toho se stává nejznámějším „padlým“ rozběhů.

Christian Coleman je završuje. Extrémně soustředěný na startu, vypouštějící posledních patnáct metrů na trati, a přesto jako jediný s časem pod 10 sekund v cíli - 9,98.

S PŘEHLEDEM. Christian Coleman a jeho rozběh.

Pohlédne na časomíru, našpulí rty, odchází. Úkol splněn.

Média v poslední době příliš v lásce neměl, a tak jim v mixzóně věnuje pouze čtyři slova: „Cítil jsem se skvěle.“ A jde dál.

Největší kandidát zlata?

Jistě, tím je. Kdo jiný?

Ovšem zdaleka není mužem, který by měl někdejší boltovskou auru nedotknutelnosti.

„Coleman rozhodně není neporazitelný,“ vykládá evropský šampion Zharnel Hughes, který rovněž hladce postoupil do semifinále. „On má své plány, ale já mám jiné. Nemám limity. Mohu tu získat zlato, mohu překonat britský rekord. Tohle mistrovství toho může v mé kariéře tolik změnit.“

Hughes, chlapík s pilotní licencí a s osobním rekordem 9,91, měl v pátek mizerný start (“Jsou tu jiné bloky, nemohl jsem si na ně zvyknout.“), přesto s přehledem zaběhl postupový čas 10,08.

Pokud by naplnil své plány a ve finále zvítězil, stal by se prvním Evropanem se světovým titulem ze stovky od roku 1993, kdy triumfoval Linford Christie.

A pokud by byl první Coleman? „Bylo by jeho vítězství dobré pro atletiku?“ Ožehavou otázku dostává Sebastian Coe, prezident Mezinárodní atletické federace IAAF.

„Ano, samozřejmě. Proč by nemělo být?“ odpoví britský diplomat.

Snad kvůli Colemanovým třem absencím při antidopingových testech?

„JIstě, každá taková absence by měla v mysli každého atleta spustit alarm,“ uzná Coe, nicméně dalšími slovy si zachová image funkcionáře, jenž si to nechce rozházet ani s jednou stranou. „Zároveň ale musíme chránit reputaci atletů, kteří neporuší pravidla. On současná pravidla neporušil.“

V sobotu souboj sprinterů na stadionu Chalífa vyvrcholí.

Od 17.45 českého času nejprve tři semifinále, ve 21.15 coby zlatý hřeb sobotního programu finále pro osm vyvolených.

A potom oslavy.

Čí budou největší?