Čeští atleti v tréninku improvizují, posilují ve sklepě i garáži

Sprinter Jan Veleba mohl ještě před několika dny trénovat v areálu Dukly, ten se však posléze uzavřel. „Naštěstí jsem dostal možnost si z Julisky odvézt nějaké vybavení z posilovny a udělal si takovou improvizovanou u mě doma ve sklepě. Složité je to také s běháním venku, jelikož musím mít roušku. To má pak člověk pocit, že se každou chvíli udusí. Nejsem ale typ, který by něco vzdával. Stále hledám alternativy,“ řekl na svazovém webu atletika.cz.

Ve složité situaci se ocitl tyčkař Jan Kudlička. Zavřené tělocvičny ho připravily o gymnastickou část tréninku. „Hodně toho tak udělám doma na běhátku nebo rotopedu. V garáži mám také takovou malou posilovnu. Bohužel nejvíce trpí gymnastická příprava, na techniku můžeme také zatím zapomenout a tartanový ovál v této fázi přípravy též chybí, ale nedá se nic dělat,“ prohlásil Kudlička.

To Kateřina Šafránková našla i v současné době cestu, jak procvičovat kladivářskou techniku. „Je strašně zvláštní si obléknout elasťáky, obout boty a začít se protahovat v obýváku. Následně se přesunu do garáže, kde mám provizorní posilovnu. Doma také využívám schody a občas vylezu na nějakou odlehlou silnici, kde nikdo není, a udělám si nějaká technická cvičení nebo si zatočím kladivem,“ přiblížila držitelka českého rekordu.

Kristiina Mäki

Samostatně trénuje rovněž běžkyně Kristiina Mäki. „Mrzí mě, že nemůžeme odjet na soustředění do zahraničí. Na druhou stranu jako běžci máme výhodu, že je možnost makat i venku. Trenér je vzhledem ke svému věku v rizikové skupině, takže jsme pouze v telefonickém kontaktu. Jsem zvyklá trénovat sama, takže až tak zásadní změnu v tomto směru nepociťuji,“ uvedla Mäki.

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková na facebooku připomněla, že před čtyřmi lety si před olympiádou v Riu zlomila na konci března nohu. „Situace vypadala v tu chvíli dost beznadějně. Pak jsme začali věřit, semkli se a byl z toho bronz. Letos je situace také vážná, ale vždycky jsou tu další možnosti. Neztrácejme víru a zkusme vymyslet náhradní řešení,“ vyzvala oštěpařská světová rekordmanka.