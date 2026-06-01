Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

V osobním rekordu 8 400 bodů obsadil dvacetiletý desetibojař sedmou příčku. O rovných sto bodů překonal ostrý limit pro srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. A zároveň se posunul na čtvrté místo českých historických tabulek.
Na takový výkon český desetiboj od dob Šebrleho čekal devatenáct let!
„S Götzisem jsem celkem spokojený,“ líčil Järvinen, který na vítězného Švýcara Simona Ehammera ztratil 378 bodů.
Desetiboj
České historické pořadí
1. Roman Šebrle, 9 026 bodů
100 m: 10,64 – dálka: 811 – koule: 15,33 – výška: 212 – 400 m: 47,79 – 110 m př.: 13,92 – disk: 47,92 – tyč: 480 – oštěp: 70,16 – 1 500 m: 4:21,98.
2. Tomáš Dvořák, 8 994
10,54 – 790 – 16,78 – 204 – 48,08 – 13,73 – 48,33 – 490 – 72,32 – 4:37,20.
3. Robert Změlík, 8 627
10,62 – 802 – 13,93 – 205 – 48,73 –13,84 – 44,44 – 490 – 61,26 – 4:24,83.
4. Tomas Järvinen, 8 400
10,61 – 748 – 12,88 – 209 – 47,69 – 14,18 – 43,76 - 490 - 62,20 - 4:35,82.
Počkat, jenom celkem?
„Neřekl bych totiž, že to byl nejlepší výkon, který jsem mohl předvést. Doufám, že na mistrovství Evropy bude ještě lepší,“ dovysvětlil.
Přitom by mohl hovořit o tom, jakou senzací jeho zápis byl, jak je spokojený a že má splněno. On ale místo sebechvály hned hledá prostor pro další zlepšení.
Právě takové myšlení formuje z nadějí šampiony. Můžete to brát i jako další důkaz, jakou naději v něm atletika chová a že po loňské sezoně, během níž laboroval s kotníkem, je zpátky na cestě vzhůru.
„Určitě mám teď ještě větší chuť závodit než dřív. Budu se těšit na každý víceboj a bolest s ním spojenou, která vás provází oba soutěžní dny,“ usmál se Järvinen před cestou do Rakouska v rozhovoru pro Českou atletiku. „Je to ale příjemná bolest, kterou miluji. Každý závod budu chtít dokončit.“
Naděje s atletickými geny
Provází ho nejen pověst domácí hvězdičky, ale i té globální. Před dvěma roky se stal juniorským mistrem světa, atakoval historické maximum této kategorie a na konci sezony figuroval v nominaci Evropské atletiky na vycházející hvězdu roku.
Atletické geny zdědil po rodičích. Jeho maminkou je bývalá reprezentantka Kateřina Nekolná a tatínkem někdejší finský desetibojař Mika Järvinen, který jako trenér pomáhal i Tomáši Dvořákovi.
„Řekl bych, že jsem zdědil hodně od rodičů a díky tomu jsem se posunul tak rychle,“ líčil Järvinen kdysi. „Mamka se snaží ohledně nějakých rad držet zpátky, ale taťka občas řekne něco, co mi hodně pomůže.“
Odmalička vyrůstá v Česku. Ve Finsku dřív trávil i tři měsíce ročně a po juniorském světovém titulu vykládal, že za ním Seveřané občas přijdou a ptají se, jestli by nechtěl reprezentovat spíš je. On nicméně změnu národního týmu nezvažuje.
Vede ho zkušený Josef Karas, sám někdejší vícebojař a osudový kouč dálkaře Radka Jušky. I podle Karase má mladý svěřenec výjimečné předpoklady. Navíc, ač je mu stále teprve dvacet, už si toho i dost prožil a ukázal, že ho jen tak něco nezlomí.
Järvinen dřív trpěl psychosomatickým zvracením a pral se se špatně fungující imunitou. Stávalo se, že byl nemocný klidně i pět měsíců v kuse. „Stačila jakákoliv nervozita, a už jsem se pozvracel. Kvůli tomu jsem byl podvyživený a pořád nemocný. Jednou jsem postupně chytil snad všechny virózy. Od covidu po angínu,“ popisoval.
V tomto případě mu pomohl lékař olympioniků Jiří Dostal. Järvinen podstoupil krevní testy, jež poodkryly problémy, začal i pestřeji jíst a doplňovat potřebné vitaminy.
Do vícebojaře musel dorůst
Loni se zase musel vypořádat se složitým zraněním, kvůli němuž se venku soustředil hlavně na dálku, ale i s očekáváními, jež na něj po zářivé mládežnické éře padla.
„Nebyl jsem zvyklý na takovou pozornost. Velká očekávání jsem měl od sebe i já sám. Chtěl jsem úspěšně vstoupit do dospělé kategorie a ukázat, že nejsem jedním z těch, kteří vyhráli mistrovství světa juniorů a pak zapadli. Bohužel opět přišly zdravotní problémy,“ kývl.
Bolest kotníku ale letos odeznívala a Järvinen se v dobré formě ukázal už v hale, kde v sedmiboji získal český titul.
Formu pak dopiloval na měsíčním soustředění v Jihoafrické republice. „Z dlouhodobého hlediska jsem potřeboval trošku dorůst, což věřím, že se podařilo. Konečně se cítím připravený jako vícebojař. Největší posun jsem zaznamenal v hodu koulí přes hlavu, což je dobrý ukazatel, že rychlost a výbušnost tam jsou,“ těší ho.
Byť kouli si v Götzisu vyčítal nejvíc. „Vůbec se mi nepovedla. Ve druhém pokusu bylo klidně na 14 metrů, kdyby mi nevyklouzla z ruky,“ líčil o disciplíně, v níž zapsal jen 12,88 metru, tedy nejméně ze všech.
Ale jinak?
Na stovce a na čtvrtce, v disku i oštěpu si překonal osobní rekordy. V tyči si maximum vyrovnal. „Nejlepší disciplínou byla určitě čtvrtka, která mě celkem i překvapila,“ hodnotil.
Ovšem rovněž v tomto případě dodal: „Vím, že i na ní se můžu zlepšovat a dokážu běžet rychleji.“
Ukázat to bude moci na mistrovství Evropy.