Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

Michal Koubek
  18:11
Pro celé městečko jde vždy o obrovský svátek. Sejdou se rodiny, obsadí tribuny i okolní travnaté stráně a dva dny s alpskými štíty za zády sledují vícebojařská klání. I pro samotné aktéry je mítink v Götzisu jedinečný. V roce 2001 tu Roman Šebrle jako první v historii desetiboje zdolal hranici 9 000 bodů, k mytické metě se na stadionu Mösle přiblížila i spousta dalších, padají tu osobní rekordy. A o víkendu prožil v oblíbené rakouské destinaci pořádný průlom dvacetiletý český mladík Tomas Järvinen.
Tomas Järvinen na mítinku v Götzisu

Tomas Järvinen na mítinku v Götzisu | foto: CTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS/Ulf Schiller Profimedia.cz

Kateřina Nekolná se svým synem Thomasem Järvinenem.
Juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen se svým trenérem Josefem...
Český desetibojař Tomas Järvinen na juniorském MS.
Český desetibojař Tomas Järvinen skáče do dálky na juniorském MS.
10 fotografií

V osobním rekordu 8 400 bodů obsadil dvacetiletý desetibojař sedmou příčku. O rovných sto bodů překonal ostrý limit pro srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. A zároveň se posunul na čtvrté místo českých historických tabulek.

Na takový výkon český desetiboj od dob Šebrleho čekal devatenáct let!

„S Götzisem jsem celkem spokojený,“ líčil Järvinen, který na vítězného Švýcara Simona Ehammera ztratil 378 bodů.

Desetiboj

České historické pořadí

1. Roman Šebrle, 9 026 bodů
(27. 5. 2001, Götzis)

100 m: 10,64 – dálka: 811 – koule: 15,33 – výška: 212 – 400 m: 47,79 – 110 m př.: 13,92 – disk: 47,92 – tyč: 480 – oštěp: 70,16 – 1 500 m: 4:21,98.

2. Tomáš Dvořák, 8 994
(4. 7. 1999, Praha)

10,54 – 790 – 16,78 – 204 – 48,08 – 13,73 – 48,33 – 490 – 72,32 – 4:37,20.

3. Robert Změlík, 8 627
(31. 5. 1992, Götzis)

10,62 – 802 – 13,93 – 205 – 48,73 –13,84 – 44,44 – 490 – 61,26 – 4:24,83.

4. Tomas Järvinen, 8 400
(31. 5. 2026, Götzis)

10,61 – 748 – 12,88 – 209 – 47,69 – 14,18 – 43,76 - 490 - 62,20 - 4:35,82.

Počkat, jenom celkem?

„Neřekl bych totiž, že to byl nejlepší výkon, který jsem mohl předvést. Doufám, že na mistrovství Evropy bude ještě lepší,“ dovysvětlil.

Přitom by mohl hovořit o tom, jakou senzací jeho zápis byl, jak je spokojený a že má splněno. On ale místo sebechvály hned hledá prostor pro další zlepšení.

Právě takové myšlení formuje z nadějí šampiony. Můžete to brát i jako další důkaz, jakou naději v něm atletika chová a že po loňské sezoně, během níž laboroval s kotníkem, je zpátky na cestě vzhůru.

„Určitě mám teď ještě větší chuť závodit než dřív. Budu se těšit na každý víceboj a bolest s ním spojenou, která vás provází oba soutěžní dny,“ usmál se Järvinen před cestou do Rakouska v rozhovoru pro Českou atletiku. „Je to ale příjemná bolest, kterou miluji. Každý závod budu chtít dokončit.“

Naděje s atletickými geny

Provází ho nejen pověst domácí hvězdičky, ale i té globální. Před dvěma roky se stal juniorským mistrem světa, atakoval historické maximum této kategorie a na konci sezony figuroval v nominaci Evropské atletiky na vycházející hvězdu roku.

Atletické geny zdědil po rodičích. Jeho maminkou je bývalá reprezentantka Kateřina Nekolná a tatínkem někdejší finský desetibojař Mika Järvinen, který jako trenér pomáhal i Tomáši Dvořákovi.

Kateřina Nekolná se svým synem Thomasem Järvinenem.

„Řekl bych, že jsem zdědil hodně od rodičů a díky tomu jsem se posunul tak rychle,“ líčil Järvinen kdysi. „Mamka se snaží ohledně nějakých rad držet zpátky, ale taťka občas řekne něco, co mi hodně pomůže.“

Odmalička vyrůstá v Česku. Ve Finsku dřív trávil i tři měsíce ročně a po juniorském světovém titulu vykládal, že za ním Seveřané občas přijdou a ptají se, jestli by nechtěl reprezentovat spíš je. On nicméně změnu národního týmu nezvažuje.

Vede ho zkušený Josef Karas, sám někdejší vícebojař a osudový kouč dálkaře Radka Jušky. I podle Karase má mladý svěřenec výjimečné předpoklady. Navíc, ač je mu stále teprve dvacet, už si toho i dost prožil a ukázal, že ho jen tak něco nezlomí.

Järvinen byl v Götzisu sedmý, předvedl nejlepší český desetiboj za devatenáct let

Järvinen dřív trpěl psychosomatickým zvracením a pral se se špatně fungující imunitou. Stávalo se, že byl nemocný klidně i pět měsíců v kuse. „Stačila jakákoliv nervozita, a už jsem se pozvracel. Kvůli tomu jsem byl podvyživený a pořád nemocný. Jednou jsem postupně chytil snad všechny virózy. Od covidu po angínu,“ popisoval.

V tomto případě mu pomohl lékař olympioniků Jiří Dostal. Järvinen podstoupil krevní testy, jež poodkryly problémy, začal i pestřeji jíst a doplňovat potřebné vitaminy.

Do vícebojaře musel dorůst

Loni se zase musel vypořádat se složitým zraněním, kvůli němuž se venku soustředil hlavně na dálku, ale i s očekáváními, jež na něj po zářivé mládežnické éře padla.

„Nebyl jsem zvyklý na takovou pozornost. Velká očekávání jsem měl od sebe i já sám. Chtěl jsem úspěšně vstoupit do dospělé kategorie a ukázat, že nejsem jedním z těch, kteří vyhráli mistrovství světa juniorů a pak zapadli. Bohužel opět přišly zdravotní problémy,“ kývl.

Bolest kotníku ale letos odeznívala a Järvinen se v dobré formě ukázal už v hale, kde v sedmiboji získal český titul.

Český desetibojař Tomas Järvinen skáče do dálky na juniorském MS.
Český desetibojař Tomas Järvinen vrhá koulí na juniorském MS.

Formu pak dopiloval na měsíčním soustředění v Jihoafrické republice. „Z dlouhodobého hlediska jsem potřeboval trošku dorůst, což věřím, že se podařilo. Konečně se cítím připravený jako vícebojař. Největší posun jsem zaznamenal v hodu koulí přes hlavu, což je dobrý ukazatel, že rychlost a výbušnost tam jsou,“ těší ho.

Byť kouli si v Götzisu vyčítal nejvíc. „Vůbec se mi nepovedla. Ve druhém pokusu bylo klidně na 14 metrů, kdyby mi nevyklouzla z ruky,“ líčil o disciplíně, v níž zapsal jen 12,88 metru, tedy nejméně ze všech.

Ale jinak?

Na desetibojaře slušné. Švýcar Ehammer skončil v Götzisu do dálky 851 centimetrů

Na stovce a na čtvrtce, v disku i oštěpu si překonal osobní rekordy. V tyči si maximum vyrovnal. „Nejlepší disciplínou byla určitě čtvrtka, která mě celkem i překvapila,“ hodnotil.

Ovšem rovněž v tomto případě dodal: „Vím, že i na ní se můžu zlepšovat a dokážu běžet rychleji.“

Ukázat to bude moci na mistrovství Evropy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Brno vs. OpavaBasketbal - O 3. místo - 1. zápas - 1. 6. 2026:Brno vs. Opava //www.idnes.cz/sport
Živě69:70
  • 2.00
  • 8.50
  • 2.05
Bulharsko vs. Černá HoraFotbal - - 1. 6. 2026:Bulharsko vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 18.00
  • 4.20
  • 1.28
Norsko vs. ŠvédskoFotbal - - 1. 6. 2026:Norsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Turecko vs. S. MakedonieFotbal - - 1. 6. 2026:Turecko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.17
  • 6.40
  • 14.00
Rakousko vs. TuniskoFotbal - - 1. 6. 2026:Rakousko vs. Tunisko //www.idnes.cz/sport
1. 6. 20:45
  • 1.45
  • 4.30
  • 6.99
Bautista-Agut vs. BartoňTenis - - 2. 6. 2026:Bautista-Agut vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
2. 6. 10:00
  • 1.75
  • -
  • 1.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

K šedesáti metrům. Ogrodníková vládla oštěpařkám na Odložilově memoriálu

Aktualizujeme
Ogrodníková si triumf vyhodila pokusem dlouhým 59,87 metru.

Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž oštěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Kontinentální tour v Praze si...

1. června 2026  18:57

Zfušovaná práce, sok Čechů odletěl na MS se zpožděním. Jsme za blázny, zuří ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01,  aktualizováno  18:55

Šipkařská hvězda shodila 20 kilo a ukázala novou postavu. Fanoušci mluví o AI

Šipkařská hvězda Gerwyn Price shodil 20 kilo a ukázal novou postavu. Fanoušci...

Velšský šipkař Gerwyn Price nedávno fanoušky překvapil fotografií z posilovny. Bývalý mistr světa, který v posledních měsících výrazně zhubl, na sociálních sítích ukázal svou proměnu a okamžitě tím...

1. června 2026  18:21

Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

Tomas Järvinen na mítinku v Götzisu

Pro celé městečko jde vždy o obrovský svátek. Sejdou se rodiny, obsadí tribuny i okolní travnaté stráně a dva dny s alpskými štíty za zády sledují vícebojařská klání. I pro samotné aktéry je mítink v...

1. června 2026  18:11

Diskvalifikace kvůli 20 gramům. Kauza na Giru odhalila hlubší problém cyklistiky

JEDNOZNAČNÝ SPURT. Zatímco Lorena Wiebsová už slaví za páskou, její soupeřky...

Jakmile rozjela svůj spurt, neměla žádná ze soupeřek šanci. Lorena Wiebesová ovládla sobotní etapu ženského Gira do Ravenny rozdílem třídy. Užila si opojné emoce triumfu v cíli, vychutnala si chvilky...

1. června 2026  18:04

Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje

Polská tenistka Chwaliňská se z kvalifikace dostala až mezi nejlepších osm na...

Polka Maja Chwaliňská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve 4. kole porazila čtyřiadvacetiletá hráčka 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane...

1. června 2026  17:17

Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání...

1. června 2026  16:42

Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Zatím poslední zápas absolvovala na US Open 2022. Tehdy mluvila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Teď se legendární Američanka Serena Williamsová na kurty vrací. Ve 44 letech. Travnatý...

1. června 2026  16:41

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Nadal odhalil svůj žebříček největších sportovních legend. Federer na něm chybí

Bývalý španělský tenista Rafael Nadal na slavnostním udílení cen Akademie...

Tenisový šampion Rafael Nadal dobře ví, co znamená stát se sportovní legendou. Přesto když pro Netflix Sports skládal svou osobní desítku největších ikon, sám zůstal stranou a vybral jména napříč...

1. června 2026  15:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

VIDEO: Tuláček zdolal Horu, islandskému silákovi sebral světový rekord se sudem

Vladislav Tuláček s hvězdou seriálu Hry o trůny, silákem Thorem Björnssonem

Jeden den, dva rekordy – získaný i ztracený pro legendárního siláka Hafthora Björnssona. Pikantní je navíc to, že jeden z nich padl v Česku, o druhý ho však Čech připravil. Vladislav Tuláček...

1. června 2026  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.