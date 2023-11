Čtyři roky neporažená. Hrochová zvládla nechtěnou roli a má další titul

„Mám z toho velkou radost. Poslední kros, který se mi nepodařilo doma vyhrát, byl šampionát před čtyřmi lety právě v Dříteči. To jsem doběhla třetí,“ vzpomínala sedmadvacetiletá Hrochová v nahrávce pro web atletického svazu.

Na osmikilometrové trati nechtěla svěřenkyně trenéra Vladimíra Bartůňka nic ponechat náhodě a hned od začátku to vzala pořádně zostra. Po úvodním kilometru už se jí dokázaly držet pouze Simona Vrzalová s Annou Málkovou. Ovšem ani ty nezvládaly nastavené tempo a po dvou kilometrech už byla členka AK Škoda na čele osamocená.

„Ale bylo to náročné, holky jsou poměrně rychlé. Musela jsem do toho hodně tlačit, trať je tady rovinatá, což není můj šálek kávy. Raději bych kopcovitý, náročnější terén,“ svěřila se Hrochová.

I tak si pohodlně vybudovala náskok a s přehledem si doběhla pro zlato v čase 28:22. Souboj o stříbro byl o poznání napínavější a rozhodl se až pět set metrů před cílem, kdy zkušenější Vrzalová nastoupila Málkové a na krosové stupně vítězů se vrátila po třech letech.

„Roli favoritky nemám moc ráda, ale rozumím tomu, že je to realita. Vnitřně je to trošku svazující, je to o koncentraci. Když se pak něco nepovede, o to je to větší zklamání. Proto jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ svěřila se zlatá Hrochová, která by se měla zanedlouho představit ještě na krosovém mistrovství Evropy v Bruselu. „Doufám, že jsem se tímto závodem nominovala, a těším se, že si ještě zazávodím. Evropa je vždycky hodně našlapaná, startují tam holky od mílařek po maratonkyně.“

Západočeská stopa byla vidět i v závodě mílařů. Plzeňský Tomáš Jaša potvrdil roli černého koně závodu a získal svůj třetí bronz z krosových šampionátů, pro premiérový atletický titul mezi dospělými si pak doběhl Jakub Davidík, odchovanec Baníku Stříbro a nyní závodník pražské Dukly.

„Je to moc dobrý pocit, jsem spokojený. Příprava na kros nebyla úplně velká, o to víc si titulu vážím,“ hlásil Davidík, který jako jediný stlačil svůj čas pod dvanáct minut (11:57). Nejprve musel na trati dostihnout Nica Bokettu, který si v úvodu vybudoval zhruba patnáctimetrový náskok. V polovině závodu už běželi společně, pak ovšem Davidík sám nastoupil a v cíli před rivalem udržel čtyřvteřinový odstup. „Nebylo to lehké, čekal jsem, že nás poběží ve skupince víc. V závěru jsem se hlavně snažil udržet náskok na Nica,“ popisoval Davidík, který by se měl na nadcházejícím krosovém evropském šampionátu v Belgii představit jako člen české smíšené štafety.