Překážkářka Jíchová nevyběhne ani v této sezoně, brzdí ji stehenní sval

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  15:41
Nikoleta Jíchová před závodem na 400 metrů překážek na mistrovství republiky v...

Nikoleta Jíchová před závodem na 400 metrů překážek na mistrovství republiky v Hodoníně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Bronzová medaile Nikolety Jíchové ze štafetového závodu na halovém ME v...
Nikoleta Jíchová po návratu z halového ME v Apeldoornu.
České bronzové medailistky z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Nikoleta...
Čeští medailisté z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Tomáš Staněk,...
71 fotografií
Kariéra atletky Nikolety Jíchové, která před dvěma lety skončila na mistrovství Evropy čtvrtá v závodě na 400 metrů překážek, se ne a ne rozběhnout. Po loňské absenci v letní sezoně kvůli vážnému zranění kolena nebude česká naděje závodit ani letos. Nedovolí jí to opakované problémy se zadním stehenním svalem, oznámila na Instagramu.

Pětadvacetiletá Jíchová naposledy závodila loni v březnu na HME v Apeldoornu, kde pomohla k bronzu české štafety na 4x400 metrů. Venku už formu prodal nemohla. V květnu si na tréninku přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu a musela na operaci.

Po dlouhé rehabilitaci se pod vedením dvojnásobné mistryně světa Zuzany Hejnové vrátila do tréninku a byla i v nominaci na květnový štafetový mítink World Relays, ale do závodní intenzity ji tělo nepustilo. Minulý týden si zadní stehenní sval letos už potřetí natrhla, uvedl server Sport.cz.

Jíchové tak nevyšel ani poslední plán, že se příští týden na mistrovství republiky v Plzni pokusí zaběhnout ostrý limit a kvalifikovat se na ME do Birminghamu. Pro letošek už boj o návrat vzdala.

„Neustálé komplikace, přenastavování mysli, začínání od znova. Vždy, když už vše začalo vypadat hezky, můj hamstring řekl NE, naposledy teď pár dní před prvním závodem. To byla poslední kapka, kdy jsme si já a můj tým řekli, že tohle nejde přetlačit vůlí. Potřebuji volno, nemyslet chvíli na atletiku a znova najít vnitřní plamínek, co mě požene dál,“ napsala.

Bronzová medaile Nikolety Jíchové ze štafetového závodu na halovém ME v Nizozemsku.
Nikoleta Jíchová po návratu z halového ME v Apeldoornu.
České bronzové medailistky z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Nikoleta Jíchová, Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková.
Čeští medailisté z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Tomáš Staněk, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel a Jan Štefela.
71 fotografií

Svěřila se, že je to pro ni extrémně psychicky náročné. „Myslím, že netřeba detailněji popisovat pocit, který člověk zažívá, když do něčeho dává maximum energie, času, celé své srdce a nic se mu nevrátí. Když do toho vloží vše a přesto to nestačí. Obrovská frustrace,“ uvedla Jíchová.

O comeback ale bude bojovat dál. „Není konec, dokud není konec,“ dodala česká běžkyně, kterou může v těžkých chvílích inspirovat příběh slovenské kolegyně z dlouhých překážek Emmy Zapletalové. Ta prodělala čtyři únavové zlomeniny během tří let, přesto se dokázala vrátit. Loni získala bronz na mistrovství světa a letos vyhrála všechny čtyři závody Diamantové ligy, do kterých nastoupila.

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