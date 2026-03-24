Na start se postaví elitní běžci i tisíce amatérů. Závod nabídne rychlou trať podél Vltavy i jedinečnou atmosféru centra Prahy. Podívejte se na program letošního ročníku.
Program Pražského půlmaratonu 2026
|Den a čas
|Program
|Místo
|Čtvrtek 26. 3. 10:00–20:00
|Running Expo
|Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
|Pátek 27. 3. 10:00–21:00
|Running Expo
|Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
|Pátek 27. 3. 11:00
|Předzávodní tisková konference
|hotel Hilton Prague Atrium
|Pátek 27. 3. 17:00
|Společný výběh (RunCzech & adidas)
|Terasa 67 (střecha Křižíkova pavilonu B)
|Sobota 28. 3. 6:30–8:00
|Výdej startovních čísel (Running Expo)
|Výstaviště Praha
|Sobota 28. 3. 8:00
|Otevření technického zázemí
|holešovická tržnice
|Sobota 28. 3. 8:30
|Začátek doprovodného programu
|—
|Sobota 28. 3. 9:15
|Otevření startovních koridorů
|Bubenské nábřeží
|Sobota 28. 3. 10:00
|START ZÁVODU
|Bubenské nábřeží
|Sobota 28. 3. 10:58–11:00
|Očekávaný doběh vítěze
|—
|Sobota 28. 3. 11:03–11:05
|Očekávaný doběh vítězky
|—
|Sobota 28. 3. 11:20–11:40
|Vyhlášení vítězů
|—
|Sobota 28. 3. 13:00
|Vítání posledních běžců
|—
|Sobota 28. 3. 14:30
|Uzavření technického zázemí
|holešovická tržnice
V technickém zázemí najdou závodníci šatny, úschovnu, sprchy a toalety. Vstup je možný pouze pro účastníky se startovním číslem, které bude kontrolováno.
Co je Running Expo a proč ho nevynechat
Running Expo je důležitá součást celého půlmaratonu. Právě tady si závodníci vyzvedávají startovní čísla a balíčky, bez kterých se na start vůbec nedostanou.
Vedle toho nabízí i pestrý doprovodný program – prezentace běžeckých značek, možnost vyzkoušet vybavení nebo setkání s elitními atlety. Pro fanoušky jde o ideální místo, jak nasát atmosféru ještě před samotným závodem.
Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2026?
- Závod odstartuje na Bubenském nábřeží u Rudolfina a poběží se po nábřeží směrem k Čechovu mostu, odkud se závodníci dostanou do Holešovic.
- Následuje úsek k Libeňskému mostu a návrat zpět na pravý břeh Vltavy.
- Trasa pokračuje centrem města kolem Mánesova mostu a znovu míří na sever do Holešovic.
- Poté se běžci vydají na jižní část okruhu podél Vltavy směrem do Podolí, kde je otočka.
- Po návratu přeběhnou Palackého most a po nábřeží se vrátí zpět do cíle u Rudolfina.
- Běžci urazí vzdálenost 21097km.
Pražský půlmaraton v číslech
Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026?
Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 nabídne ČT sport. Závod bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.
Jak dopadl Pražský půlmaraton loni?
- Pražský půlmaraton v roce 2025 ovládl Burunďan Rodrigue Kwizera v čase 58:54, mezi ženami zvítězila Keňanka Lilian Kasait Rengeruková za 1:05:27.
- Nejlepším českým běžcem byl Patrik Vebr výkonem 1:05:40, mezi domácími ženami byla nejrychlejší Michaela Čepová (1:15:38).
Uzavírky ulic v centru Prahy
- Pražský půlmaraton tradičně omezí dopravu v centru Prahy. Některé ulice v Praze 1 budou několik hodin zcela uzavřené a na trase bude také platit zákaz parkování.
- Dopravu budou na místě řídit policisté a strážníci městské policie.
|Ulice
|Čas uzavírky
|17. listopadu
|9:45–11:00
|Křižovnická
|9:45–11:00
|Smetanovo nábřeží
|9:45–11:00
|Most Legií
|9:45–11:00
|Masarykovo nábřeží
|10:00–12:00
|Národní
|10:10–12:10
|Na Příkopě
|10:20–12:20
|Celetná
|10:20–12:20
|Pařížská
|10:20–12:30
|Dvořákovo nábřeží (směr náměstí Jana Palacha)
|10:30–12:40
Uvedené časy jsou orientační. Uzavírky budou rušeny postupně poté, co daným místem proběhnou poslední závodníci.
Zákaz parkování na trase
|Ulice / úsek
|Platnost zákazu
|17. listopadu
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Křižovnická (nám. Jana Palacha – Platnéřská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Smetanovo nábřeží (Karlův most – Betlémská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Národní
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Na Příkopě (Panská – Hybernská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Celetná (Hybernská – Ovocný trh)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Pařížská
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Dvořákovo nábřeží (Nové mlýny – Klášterská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Zákaz parkování zde bude platit od soboty 28. března od 00:01 až do 16 hodin.
Informační linka pro řidiče
Pro kompletní informace mohou zájemci využít bezplatnou dopravně-informační linku:
- 800 165 102 – od 23. do 27. března vždy mezi 9:00 a 18:00
- 800 165 102 a 800 100 991 – v den závodu 28. března od 8:00 do 14:00
Pokud by došlo k odtahu vozidla, jeho umístění lze zjistit po zadání registrační značky na webu Správy služeb hlavního města Prahy nebo prostřednictvím linky městské policie 156.
Půlmaraton omezí i MHD