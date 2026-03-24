Pražský půlmaraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

Pražský půlmaraton 2026 patří k největším běžeckým událostem v Česku. Závod odstartuje v sobotu 28. března v centru metropole a poběží se jako 26. ročník prestižního podniku série RunCzech. Program celé akce, trasu a mapu závodu, dopravní omezení i další důležité informace najdete v našem přehledu.

Snímek z loňského ročníku pražského půlmaratonu | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na start se postaví elitní běžci i tisíce amatérů. Závod nabídne rychlou trať podél Vltavy i jedinečnou atmosféru centra Prahy. Podívejte se na program letošního ročníku.

Program Pražského půlmaratonu 2026

Den a časProgramMísto
Čtvrtek 26. 3. 10:00–20:00Running ExpoVýstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
Pátek 27. 3. 10:00–21:00Running ExpoVýstaviště Praha (Křižíkovy pavilony)
Pátek 27. 3. 11:00Předzávodní tisková konferencehotel Hilton Prague Atrium
Pátek 27. 3. 17:00Společný výběh (RunCzech & adidas)Terasa 67 (střecha Křižíkova pavilonu B)
Sobota 28. 3. 6:30–8:00Výdej startovních čísel (Running Expo)Výstaviště Praha
Sobota 28. 3. 8:00Otevření technického zázemíholešovická tržnice
Sobota 28. 3. 8:30Začátek doprovodného programu
Sobota 28. 3. 9:15Otevření startovních koridorůBubenské nábřeží
Sobota 28. 3. 10:00START ZÁVODUBubenské nábřeží
Sobota 28. 3. 10:58–11:00Očekávaný doběh vítěze
Sobota 28. 3. 11:03–11:05Očekávaný doběh vítězky
Sobota 28. 3. 11:20–11:40Vyhlášení vítězů
Sobota 28. 3. 13:00Vítání posledních běžců
Sobota 28. 3. 14:30Uzavření technického zázemíholešovická tržnice

V technickém zázemí najdou závodníci šatny, úschovnu, sprchy a toalety. Vstup je možný pouze pro účastníky se startovním číslem, které bude kontrolováno.

Co je Running Expo a proč ho nevynechat

Running Expo je důležitá součást celého půlmaratonu. Právě tady si závodníci vyzvedávají startovní čísla a balíčky, bez kterých se na start vůbec nedostanou.

Vedle toho nabízí i pestrý doprovodný program – prezentace běžeckých značek, možnost vyzkoušet vybavení nebo setkání s elitními atlety. Pro fanoušky jde o ideální místo, jak nasát atmosféru ještě před samotným závodem.

Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2026?

  • Závod odstartuje na Bubenském nábřeží u Rudolfina a poběží se po nábřeží směrem k Čechovu mostu, odkud se závodníci dostanou do Holešovic.
  • Následuje úsek k Libeňskému mostu a návrat zpět na pravý břeh Vltavy.

Trasa Pražského půlmaratonu 2026

  • Trasa pokračuje centrem města kolem Mánesova mostu a znovu míří na sever do Holešovic.
  • Poté se běžci vydají na jižní část okruhu podél Vltavy směrem do Podolí, kde je otočka.
  • Po návratu přeběhnou Palackého most a po nábřeží se vrátí zpět do cíle u Rudolfina.
  • Běžci urazí vzdálenost 21097km.

Pražský půlmaraton v číslech

  • Ročník: 26.
  • Běžců: 17000
  • Mužský rekord: 58:24 (2025, Sebastian Sawe)
  • Ženský rekord: 1:04:52 (2017, Joyciline Jepkosgei)

Kde sledovat Pražský půlmaraton 2026?

Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2026 nabídne ČT sport. Závod bude možné sledovat také online prostřednictvím platformy ČT sport Plus.

Jak dopadl Pražský půlmaraton loni?

  • Pražský půlmaraton v roce 2025 ovládl Burunďan Rodrigue Kwizera v čase 58:54, mezi ženami zvítězila Keňanka Lilian Kasait Rengeruková za 1:05:27.
  • Nejlepším českým běžcem byl Patrik Vebr výkonem 1:05:40, mezi domácími ženami byla nejrychlejší Michaela Čepová (1:15:38).

Rodrigue Kwizera z Burundi. Vítěz Pražského půlmaratonu 2025

Uzavírky ulic v centru Prahy

  • Pražský půlmaraton tradičně omezí dopravu v centru Prahy. Některé ulice v Praze 1 budou několik hodin zcela uzavřené a na trase bude také platit zákaz parkování.
  • Dopravu budou na místě řídit policisté a strážníci městské policie.
UliceČas uzavírky
17. listopadu9:45–11:00
Křižovnická9:45–11:00
Smetanovo nábřeží9:45–11:00
Most Legií9:45–11:00
Masarykovo nábřeží10:00–12:00
Národní10:10–12:10
Na Příkopě10:20–12:20
Celetná10:20–12:20
Pařížská10:20–12:30
Dvořákovo nábřeží (směr náměstí Jana Palacha)10:30–12:40

Uvedené časy jsou orientační. Uzavírky budou rušeny postupně poté, co daným místem proběhnou poslední závodníci.

Zákaz parkování na trase

Ulice / úsekPlatnost zákazu
17. listopadusobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Křižovnická (nám. Jana Palacha – Platnéřská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Smetanovo nábřeží (Karlův most – Betlémská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Národnísobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Na Příkopě (Panská – Hybernská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Celetná (Hybernská – Ovocný trh)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Pařížskásobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Dvořákovo nábřeží (Nové mlýny – Klášterská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00

Zákaz parkování zde bude platit od soboty 28. března od 00:01 až do 16 hodin.

Informační linka pro řidiče

Pro kompletní informace mohou zájemci využít bezplatnou dopravně-informační linku:

  • 800 165 102 – od 23. do 27. března vždy mezi 9:00 a 18:00
  • 800 165 102 a 800 100 991 – v den závodu 28. března od 8:00 do 14:00

Pokud by došlo k odtahu vozidla, jeho umístění lze zjistit po zadání registrační značky na webu Správy služeb hlavního města Prahy nebo prostřednictvím linky městské policie 156.

Půlmaraton omezí i MHD

  • Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz, nebo na infolince Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.
Pražský půlmaraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

