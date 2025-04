Pražský půlmaraton vyhráli Kwizera a Rengeruková, nejlepším Čechem byl Vebr

Kwizera poprvé zaběhl půlmaraton pod hodinu. Lasoi za ním v cíli zaostal o dvě sekundy. „Jsem velmi šťastný za vítězství. Je to národní rekord Burundi,“ radoval se v rozhovoru pro Českou televizi vítěz. Třetí doběhl Keňan Ezra Kipketer Tanui (59:20).

Elitním mužským vytrvalcům už před desátým kilometrem odpadli vodiči. V čele se pohybovala čtyřčlenná skupina, kterou po 17. kilometru roztrhal Lasoi. Keňský favorit ještě kilometr před cílem vedl zhruba o sedm sekund, ale Kwizera měl výrazně lepší závěr. Odstup rychle smazal a po poslední zatáčce šel do čela.

Do cíle Pražského půlmaratonu míří Patrik Vebr. Nejlepší český závodník zaběhl čas 1:05:40.

Podobně dramatický byl finiš v souboji o nejlepšího českého účastníka. Vebr na poslední dvoustovce udolal debutanta na půlmaratonské trati Tomáše Křivdu. Ve vedoucí skupině se dlouho pohyboval i nakonec třetí Jiří Homoláč. „My jsme se s klukama střídali, běželi jsme pospolu. Dneska to bylo dost náročné, trošičku to pokazil ten vítr. Tomáš mi to nedal zadarmo,“ řekl Vebr. Snažil se i trochu šetřit síly, protože ho za dva týdny čeká půlmaraton v Pardubicích, kde se bude závodit o české tituly.

Mezi ženami byla favoritka Rengeruková celý závod se svým vodičem neotřesitelně v čele. Závodnice s osobním rekordem 1:03:32 nakonec zaostala zhruba o půl minuty za traťovým rekordem Joyciline Jepkosgeiové 1:04:52 z roku 2017. „Je to úžasné, jsem velmi šťastná, protože jsme vyhrála, i když jsem nesplnila přání na traťový rekord. Bylo hodně větru,“ uvedla vítězka.

Krajanka Veronica Loleová za ní na druhém místě zaostala o minutu a 13 sekund. Třetí doběhla Etiopanka Sintayehu Hailemichaelová (1:08:41).

Do cíle Pražského půlmaratonu právě dorazila nejlepší česká závodnice Michaela Čepová (1:15:39).

Mezi českými běžkyněmi byla nejlepší čtyřiadvacetiletá Čepová, která se dosud prosazovala spíše jako squashistka. Z půlmaratonské premiéry byla nadšená. „Jsem neskutečně šťastná, ani jsem nedoufala, že bych to mohla vyhrát, navíc takovým časem. Prvních 10 kilometrů bylo skvělých, po té desítce už to šlo trochu dolů. Rvala jsme se, hlavně proti tomu větru to bylo těžké,“ líčila Čepová. Trénuje pod vedením bronzové medailistky z maratonu na mistrovství Evropy 2018 Evy Vrabcové Nývltové. „Eva je úžasná, úžasný člověk. Velice lidská, skvělá trenérka,“ složila jí Čepová poklonu.

Samotná Vrabcová Nývltová, která už je nyní hlavně trenérka, se na půlmaraton vrátila časem pod hodinu a 20 minut a doběhla jako třetí Češka. „Nemám slov, jsem úplně dojatá. Míša je to nejvíc, co jsem si dneska mohla přát. Protože ona má tu kariéru před sebou a doufám, že to dotáhneme daleko,“ radovala se.