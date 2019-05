Pražský maraton slibuje útok na traťové rekordy i boj o české tituly

Homoláč byl v dubnu nejrychlejším Evropanem na pražském půlmaratonu a o týden později v Pardubicích získal český titul. Teď mu situaci komplikuje zdraví. „Tři dny jsem netrénoval, ležel jsem v posteli. Měl jsem rýmu a kašel. Ještě to není úplně dobré. Včera jsem byl poprvé běhat, taky jsem se moc necítil, ale ještě jsou dvě noci do závodu a ta forma byla fakt dobrá, tak věřím, že se to nemohlo někam ztratit,“ řekl novinářům.

Pražský maraton odstartuje v neděli v 9:00 ze Staroměstského náměstí.

Předpovídané chladné počasí by mu vyhovovalo, v podobných podmínkách vyhrál půlmaraton v Pardubicích. „Tam mi to sedlo, tam se mi běželo naprosto neskutečně. Věřil jsem, že bude třeba takové počasí i tady, což se asi splní,“ pochvaloval si. Vzhledem k nemoci ale nedokáže říct, zda je schopen zaútočit na limit na mistrovství světa 2:16, který je o 55 sekund lepší než jeho osobní rekord.

Liberecký Pavlišta získal maratonský domácí titul v roce 2015, kdy v přímém souboji Homoláče porazil. Na startu nebude chybět ani šestatřicetiletý Pechek, který je s pěti tituly rekordmanem mistrovství republiky. Na stupních vítězů byl pokaždé od roku 2009.

Na třetí titul za sebou bude útočit dvaačtyřicetiletá Petra Pastorová, která má celkem čtyři tituly. Prosadit se bude chtít i nejlepší Češka pražského půlmaratonu Eva Filipiová. Na startu bude i sedmačtyřicetiletá veteránka Ivana Sekyrová, olympionička z Londýna 2012.

Vítězství v Praze bude obhajovat Keňanka Bornes Jepkirui Kiturová, která si loni v Česku vytvořila dosud platný osobní rekord 2:24:19. Osobními maximy pod dvě hodiny a 25 minut se mohou pochlubit další tři běžkyně. Po měsíci se do pražských ulic vrátí Keňanka v izraelských barvách Lonah Salpeterová, která na začátku dubna skončila druhá v půlmaratonu. Mezi kandidátky na vítězství budou patřit také Shitaye Esheteová z Bahrajnu a Američanka Kellyn Taylorová.

Dva roky starý ženský rekord závodu Valary Aiyabeiové má hodnotu 2:21:57, ale koordinátorka elitních atletů Jana Moberly věří, že může být ohrožen. „I když časy na ženské startovní listině nevypadají, že by mohly slibovat překonání traťového rekordu, tak myslím, že to není bez šance.“

U mužů je šance na traťový rekord vyšší, protože hned tři mají osobní rekord pod 2:06. Rekord pražského maratonu je 2:05:39 z roku 2010. „Pokusili jsme se elitní pole sestavit tak, abychom mohli v cíli slavit. Když slavit, tak myslíme nový rekord závodu. Nebude to ale jednoduché,“ poznamenala Moberly.

S nejkvalitnějším časem do Prahy přijel Mahdžúb Dazza, který v prosinci časem 2:05:26 vytvořil marocký rekord. K favoritům budou patřit také Keňané Amos Kipruto a Stephen Chebogut.