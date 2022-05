Na Pražském maratonu zvítězil Keňan Kigen, z českého titulu se raduje Joglová

Kigen, jenž se stal prvním keňským vítězem od roku 2016, zvítězil před Etiopany Kelkilem Woldaregayem a Yitayalem Zerihunem.

Kigen byl podle osobního rekordu (2:05:13) druhým největším favoritem závodu. Tím hlavním byl krajan Emmanuel Saina (2:05:02), který ale nečekaně brzy začal na nejlepší ztrácet a nakonec vzdal. Devětadvacetiletý pozdější vítěz se začal soupeřům z čelní skupiny vzdalovat v druhé polovině trati, dlouho s ním vydržel i původně vodič Ronald Korir rovněž z Keni, který odpadl až v úplném závěru a doběhl pátý.

Borechaová po sedmi letech vrátila vítězství do Etiopie. Druhá skončila Purity Changwonyová z Keni a třetí krajanka vítězky Sintayehu Hailemichaelová.

Čtyřiadvacetiletá Borechaová si zlepšila loňský osobní rekord bez pěti sekund o plné dvě minuty. Na startu nebyla kvůli nemoci původně nahlášená největší papírová favoritka Nancy Metová z Keni.

České mistrovství podle očekávání

Homoláč při absenci zraněného obhájce prvenství Víta Pavlišty navázal na triumfy z let 2013 a 2018. V české konkurenci zvítězil v čase 2:18:43, který je o více než čtyři minuty pomalejší oproti osobnímu maximu. Celkově doběhl desátý. Stříbro v MČR získal pětinásobný domácí šampion Petr Pechek a bronz Ondřej Fejfar.

„Zhruba do poloviny jsme běželi ve skupině, celkem pěkný tempo, pak se to rozpadlo a každý běžel na svý. Od 30. kilometru mě trochu chytala křeč do chodidla, tak jsem měl trochu strach, abych vůbec doběhl,“ přiznal v televizním rozhovoru Homoláč. „Ale uzpůsobil jsem tomu tempo a doběhl jsem pro titul. Zaběhl jsem si tu nejlepší čas, co jsem tady kdy běžel, a v těchhle podmínkách to beru,“ dodal český mistr.

Joglová dorazila do cíle za 2:39:23 a dokončila první maraton od loňského startu na olympijských hrách. V dubnu vzdala závod v Rotterdamu a pro účast v Praze se kvůli zdravotním problémům rozhodla na poslední chvíli. Na české stupně vítězů ji doprovodily Barbora Macurová a majitelka pěti titulů Petra Pastorová.

Pražský maraton se ve své klasické podobě konal po třech letech, předchozí dva ročníky znemožnila koronavirová pandemie. Traťovými rekordmany zůstali Keňan Eliud Kiptanui časem 2:05:39 z roku 2010 a Lonah Salpeterová, jež při minulém ročníku v roce 2019 v barvách Izraele zvítězila za 2:19:46