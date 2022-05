Maratonská elita míří do Prahy. V týmech si zazávodí amatéři s profesionály

Mezi favority na vítězství patří devětadvacetiletý Keňan Emmanuel Saina, který před čtyřmi lety vyhrál na trati v Buenos Aires v čase 2:05:02. Jeho soupeř Etiopan Ayele Abshero zvládl před deseti lety v Dubaji vyhrát s časem 2:04:23. Oba výkony by stačily na překonání traťového rekordu.

Na ten by mohla mířit i Nancy Metoová z Keni, která loni vyhrála maraton ve Valencii s časem rychlejším o čtvrt minuty. Její největší soupeřkou bude Etiopanka Azmera Hagosová, jež získala před třemi lety stříbro na maratonu v Paříži.

Souběžně konané mistrovství České republiky v maratonu nabídne souboj mezi obhájcem triumfu Vítem Pavlištou a Jiřím Homoláčem. Mezi ženami se pokusí získat titul Marcela Joglová.

Vít Pavlišta se raduje v cíli Pražského maratonu. Jiří Homoláč získal díky umístění v Pražském maratonu další český titul.

Všichni společně v týmu

Závod ozvláštní vylepšený formát Battle of the Teams, který se osvědčil v loňském ročníku. Nově však do týmového závodu promluví výsledky všech registrovaných běžců.

„Vnímám to jako historický moment, když amatéři vstupují do jednoho týmu s profesionály. V cíli tak čekáme na výsledky všech členů týmu, tedy i na toho úplně posledního závodníka,“ uvedl na tiskové konferenci organizátor Jan Kus.

Celkem se na startu potká šest týmů, ve kterých startují čtyři profesionální běžci, jejichž čas se přímo proměňuje na body v celkovém pořadí. Každý registrovaný závodník si zvolí jeden tým, za který v závodě poběží. Časy amatérů se pro každé uskupení zprůměrují a vytvoří bodový zisk „pátého běžce“. Součet nasbíraných bodů bude rozhodující v celkovém pořadí.

Mahdžúb Dazza z Bahrajnu se raduje z vítězství na Pražském maratonu.

Každé družstvo povede kapitán z řad českých profesionálních sportovců. Ti se shodují na tom, že tento formát závodu prospěje a zatraktivní jej.

„Individuální sport bývá často osamocený. Být v týmu je pro nás vždy změna, pracujeme společně. Atmosféra od diváků vyvolává takový zvláštní pocit, že pak dokážete předvést dobré výkony,“ přiznává tenistka Barbora Strýcová, kapitánka týmu ČEZ.

„Je pravda, že v týmových soutěžích je to vždy něco jiného, závodník má v podvědomí, že závodí za tým a nechce to ostatním zkazit. Sama jsem vždy chtěla týmu přinést co nejvíce bodů, a proto jsem se snažila,“ řekla atletka Zuzana Hejnová, kapitánka týmu Volkswagen.

Dalšími lídry jsou cyklista Jiří Ježek, fotbalistka Barbora Votíková, vodní slalomář Jiří Prskavec a biatlonista Michal Šlesingr.

Michal Šlesingr na tiskové konferenci před nedělním pražským maratonem.

Českou stopu najdeme také mezi profesionály. V týmu Adidas startuje trenér atletické reprezentace Jan Pernica, u Hejnové najdeme Pavlištu, Joglová hájí barvy Ježka a v družstvu Strýcové uvidíme Homoláče.

„Těším se na neděli, protože mám spoustu cílů, kterých můžu dosáhnout. Mohu pomoci týmu i jako Čech. Je toho spoustu, například možnost splnit limit na mistrovství Evropy, snad toho vyjde co nejvíce,“ komentoval Homoláč.

Nezúčastní se však kompletní česká špička s ohledem na nadcházející program. „Každý maratonský běžec si musí dobře naplánovat sezonu, není lehké se připravovat na více vrcholů. Míříme spíše na červencové mistrovství světa v Eugene a mistrovství Evropy v Mnichově. Máme také evropský pohár na 10 000 metrů v květnu, proto se nezúčastní tolik českých běžců,“ vysvětlil šéftrenér Českého atletického svazu Pavel Sluka.

Praha letos hostí už 26. ročník maratonského závodu. Přihlášených běžců je k dnešnímu dni 10 600. Poslední dva ročníky značně poznamenala pandemie koronaviru; loňský ročník se konal v říjnu a předloňský byl zrušen úplně.

Návrat běžců do ulic hlavního města bude komplikovat také dopravu. Dopravní podnik hlavního města Prahy doporučuje pro pohyb v centru využívat výhradně metro. Kompletní seznam výluk a omezení spojených s nedělním závodem najdete zde. Závod odstartuje 8. května v devět hodin na Staroměstském náměstí.