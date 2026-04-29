Program Pražského maratonu 2026
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Místo
|Pátek
|1. 5. 2026
|10:00 — 20:00
|Maraton Expo
|Výstaviště Holešovice (Křižíkovy pavilony)
|Sobota
|2. 5. 2026
|10:00 — 20:00
|Maraton Expo
|Výstaviště Holešovice
|Neděle
|3. 5. 2026
|6:00
|Otevření technického zázemí
|Václavské náměstí
|Neděle
|3. 5. 2026
|7:00
|Zahájení programu dne
|Staroměstské náměstí
|Neděle
|3. 5. 2026
|7:30
|Otevření startovních koridorů
|Staroměstské náměstí
|Neděle
|3. 5. 2026
|8:00
|Start Vodafone Maraton Praha 2026
|Staroměstské náměstí
|Neděle
|3. 5. 2026
|10:25 — 12:20
|Slavnostní vyhlášení vítězů
|Staroměstské náměstí
|Neděle
|3. 5. 2026
|15:00
|Poslední běžec v cíli
|Staroměstské náměstí
Maraton Expo je důležitou součástí celého závodu. Právě tady si závodníci vyzvedávají startovní čísla a balíčky, bez kterých se na start nedostanou. Vedle toho nabízí i pestrý doprovodný program – prezentace běžeckých značek, možnost vyzkoušet si vybavení nebo setkání s elitními atlety.
Jaká je trasa Pražského maratonu 2026?
- Závodníci odstartují na Staroměstském náměstí a vydají se historickým centrem Prahy směrem k Vltavě.
- Trať vede přes Pařížskou ulici a Čechův most na Malou Stranu, včetně přeběhu Karlova mostu.
- Následně pokračuje podél Vltavy přes severní část města směrem k Holešovicím a Libeňskému mostu, odkud se běžci vracejí zpět do centra.
- V jižní části vede trasa podél řeky směrem k Podolí, kde je otočka, a poté se závodníci vracejí zpět do historického centra města. Závod končí na Staroměstském náměstí. Trasa měří 42 195 metrů.
Mapa Pražského maratonu 2026:
Jak dopadl Pražský maraton loni?
Pražský maraton v roce 2025 ovládl Etiopan Berhanu v čase 2:05:14 hodiny, nejrychlejší ženou byla jeho krajanka Bertukan Weldeová za 2:20:55. Český mužský titul získal Jan Havlena výkonem 2:21:12, mezi ženami se z vítězství v mistrovství České republiky radovala Tereza Hrochová (2:34:04).
Traťové rekordy Pražského maratonu:
|Muži
|Čas
|Rok
|Alexander Mutiso (Keňa)
|2:05:09
|2023
|Ženy
|Čas
|Rok
|Lonah Chemtai Salpeterová (Izrael)
|2:19:46
|2019
České rekordy na Pražském maratonu:
|Muži
|Čas
|Rok
|Pavel Kantorek
|2:12:41
|2017
|Ženy
|Čas
|Rok
|Zuzana Ščerbová
|2:29:57
|2015
Kde sledovat Pražský maraton 2026?
Přímý přenos Pražského maratonu 2026 naladíte ve vysílání České televize na stanici ČT sport.
Jaké ulice budou při maratonu uzavřené?
V den maratonu budou mezi 7:00 a 15:00 postupně uzavírány a podle průběhu závodu znovu otevírány ulice na trase závodu. Mimo tento čas bude doprava zachována standardně, s výjimkou Pařížské ulice a Staroměstského a Václavského náměstí.
|Komunikace
|Uzavírka
|17. listopadu
|7:30–8:50
|Celetná
|6:00–16:00
|Čechův most
|7:30–8:30
|Dvořákovo nábřeží (úsek nám. Curieových – nábřeží L. Svobody)
|7:30–15:00
|Jiráskovo náměstí
|8:00–10:45
|Karlův most
|7:30–8:45
|Klárov
|7:30–8:50
|Kosárkovo nábřeží
|7:30–14:00
|Křižovnická
|7:30–13:45
|Mánesův most
|7:30–14:00
|Masarykovo nábřeží
|8:00–10:50
|Most Legií
|8:00–13:30
|Mostecká
|7:30–8:45
|28. října, Národní
|8:00–10:40
|Na Příkopě
|8:00–10:30
|náměstí Curieových
|7:30–15:00
|Ovocný trh
|5:00–16:00
|Pařížská
|7:00–16:15
|Jiráskův most
|8:20–10:50
|Smetanovo nábřeží
|8:00–13:30
|Těšnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody
|7:30–15:00
|Tomášská
|7:30–8:45
|Valdštejnská
|7:30–8:45
|Staroměstské náměstí
|7:00–16:15
|Prašná brána
|8:00–10:30
Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit podle průběhu závodu a aktuální dopravní situace.
Kvůli bezpečnosti běžců bude 2. a 3. května platí úplný zákaz parkování na celé trati. Auta parkující na zakázaných místech budou odtahovat policisté.
Omezení se týká těchto ulic a lokalit:
Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí Jana Palacha (úsek Mánesův most – Křižovnická), nábřeží Edvarda Beneše včetně podjezdu pod Čechovým mostem a nábřeží kapitána Jaroše včetně podjezdu pod Štefánikovým mostem.
Bezplatné dopravně-informační linky:
- 27. 4. – 2. 5. (9:00–18:00): 800 165 102
- 3. 5. (7:00–15:00): 800 100 991 a 800 165 102