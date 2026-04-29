Pražský maraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

  13:43
Pražský maraton má před sebou 31. ročník. Velký sportovní i celospolečenský svátek odstartuje v neděli 3. května v 8:00. V následujícím přehledu najdete, jaký je program celé akce, kudy se poběží, co dopravní omezení i kde můžete závod sledovat živě.

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Program Pražského maratonu 2026

DenDatumČasUdálostMísto
Pátek1. 5. 202610:00 — 20:00Maraton ExpoVýstaviště Holešovice (Křižíkovy pavilony)
Sobota2. 5. 202610:00 — 20:00Maraton ExpoVýstaviště Holešovice
Neděle3. 5. 20266:00Otevření technického zázemíVáclavské náměstí
Neděle3. 5. 20267:00Zahájení programu dneStaroměstské náměstí
Neděle3. 5. 20267:30Otevření startovních koridorůStaroměstské náměstí
Neděle3. 5. 20268:00Start Vodafone Maraton Praha 2026Staroměstské náměstí
Neděle3. 5. 202610:25 — 12:20Slavnostní vyhlášení vítězůStaroměstské náměstí
Neděle3. 5. 202615:00Poslední běžec v cíliStaroměstské náměstí

Maraton Expo je důležitou součástí celého závodu. Právě tady si závodníci vyzvedávají startovní čísla a balíčky, bez kterých se na start nedostanou. Vedle toho nabízí i pestrý doprovodný program – prezentace běžeckých značek, možnost vyzkoušet si vybavení nebo setkání s elitními atlety.

Jaká je trasa Pražského maratonu 2026?

  • Závodníci odstartují na Staroměstském náměstí a vydají se historickým centrem Prahy směrem k Vltavě.
  • Trať vede přes Pařížskou ulici a Čechův most na Malou Stranu, včetně přeběhu Karlova mostu.
  • Následně pokračuje podél Vltavy přes severní část města směrem k Holešovicím a Libeňskému mostu, odkud se běžci vracejí zpět do centra.
  • V jižní části vede trasa podél řeky směrem k Podolí, kde je otočka, a poté se závodníci vracejí zpět do historického centra města. Závod končí na Staroměstském náměstí. Trasa měří 42 195 metrů.

Mapa Pražského maratonu 2026:

Trasa Pražského maratonu 2026

Jak dopadl Pražský maraton loni?

Pražský maraton v roce 2025 ovládl Etiopan Berhanu v čase 2:05:14 hodiny, nejrychlejší ženou byla jeho krajanka Bertukan Weldeová za 2:20:55. Český mužský titul získal Jan Havlena výkonem 2:21:12, mezi ženami se z vítězství v mistrovství České republiky radovala Tereza Hrochová (2:34:04).

Etiopan Lemi Berhanu Haile jako první obhájil vítězství v Pražském maratonu.

Traťové rekordy Pražského maratonu:

MužiČasRok
Alexander Mutiso (Keňa)2:05:092023
ŽenyČasRok
Lonah Chemtai Salpeterová (Izrael)2:19:462019

České rekordy na Pražském maratonu:

MužiČasRok
Pavel Kantorek2:12:412017
ŽenyČasRok
Zuzana Ščerbová2:29:572015

Kde sledovat Pražský maraton 2026?

Přímý přenos Pražského maratonu 2026 naladíte ve vysílání České televize na stanici ČT sport.

Jaké ulice budou při maratonu uzavřené?

V den maratonu budou mezi 7:00 a 15:00 postupně uzavírány a podle průběhu závodu znovu otevírány ulice na trase závodu. Mimo tento čas bude doprava zachována standardně, s výjimkou Pařížské ulice a Staroměstského a Václavského náměstí.

KomunikaceUzavírka
17. listopadu7:30–8:50
Celetná6:00–16:00
Čechův most7:30–8:30
Dvořákovo nábřeží (úsek nám. Curieových – nábřeží L. Svobody)7:30–15:00
Jiráskovo náměstí8:00–10:45
Karlův most7:30–8:45
Klárov7:30–8:50
Kosárkovo nábřeží7:30–14:00
Křižovnická7:30–13:45
Mánesův most7:30–14:00
Masarykovo nábřeží8:00–10:50
Most Legií8:00–13:30
Mostecká7:30–8:45
28. října, Národní8:00–10:40
Na Příkopě8:00–10:30
náměstí Curieových7:30–15:00
Ovocný trh5:00–16:00
Pařížská7:00–16:15
Jiráskův most8:20–10:50
Smetanovo nábřeží8:00–13:30
Těšnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody7:30–15:00
Tomášská7:30–8:45
Valdštejnská7:30–8:45
Staroměstské náměstí7:00–16:15
Prašná brána8:00–10:30

Uvedené časy jsou orientační a mohou se měnit podle průběhu závodu a aktuální dopravní situace.

Kvůli bezpečnosti běžců bude 2. a 3. května platí úplný zákaz parkování na celé trati. Auta parkující na zakázaných místech budou odtahovat policisté.

Omezení se týká těchto ulic a lokalit:

Celetná, Dlouhá, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí Jana Palacha (úsek Mánesův most – Křižovnická), nábřeží Edvarda Beneše včetně podjezdu pod Čechovým mostem a nábřeží kapitána Jaroše včetně podjezdu pod Štefánikovým mostem.

Bezplatné dopravně-informační linky:

  • 27. 4. – 2. 5. (9:00–18:00): 800 165 102
  • 3. 5. (7:00–15:00): 800 100 991 a 800 165 102
