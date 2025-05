Je to tak strašně dávno. Už skoro sto let. Těžko se najdou svědci té slávy, aby vám mohli povyprávět. Na lavičce nejdřív bafal fajfku skotský trenér Madden, než ho v roli šéfa nahradil bývalý brankář...

V 78 letech zemřel bývalý německý jezdec formule 1 Jochen Mass, podlehl následkům mrtvice, která ho postihla v únoru. Oznámila to jeho rodina.

Čtyři porážky a remíza z posledních sedmi zápasů? Uf, to je zoufale málo. Lars Friis, kouč fotbalové Sparty, to dobře ví. Domácí porážka 1:3 s Jabloncem znamená, že sparťané zůstávají čtvrtí, šest...

Rozpoložení Sparty nám to ulehčilo, řekl Kozel. Ale finále poháru snad zvládne

Ztrácí sice pět bodů, ale s tím, že by jablonečtí fotbalisté ještě poskočili na čtvrté místo, nepočítá. „To by Sparta nesměla získat už žádný bod, a to se asi nestane,“ pousmál se kouč Luboš Kozel...