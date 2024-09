Hrochová opět vyhrála Běchovice, navíc v nejlepším českém čase. Obhájil i Zajíc

Hrochová trojnásobné vítězce Běchovic z let 2020 až 2022 Stewartové nastoupila v pověstném stoupání na Hrdlořezský kopec. Vedení už udržela a rivalku připravila i o její nejlepší český výkon na této trati, který Stewartová držela od roku 2021 výkonem 33:24.

„Jsem hodně spokojená, je to pro mě docela i velké překvapení. Už je konec sezony, ta příprava nešla stoprocentně, takže jsem to brala jen jako tradiční zakončení sezony,“ pochvalovala si v rozhovoru pro stream Českého atletického svazu.

Volno ji nečeká, zamíří na soustředění do Livigna a pak do Melaga. „Ráda bych se na konci roku ještě postavila na maratonskou trať, ale uvidíme, jak půjde příprava,“ dodala šestadvacátá žena olympijského maratonu v Paříži.

Zajíc vyhrál suverénně. Hned po startu se s Reném Sasynem odpoutali od soupeřů a celu druhou polovinu trati běžel sám. Nakonec stříbrného Sasyna porazil o 52 sekund.

Zajíc zaběhl svůj nejlepší čas na této trati, ale útok na prolomení třicetiminutové hranice mu těsně nevyšel. „Byl znát hodně vítr a také to, že jsem tam neměl soupeře. Na pětce jsem byl o deset sekund pomaleji, tam to scházelo. Kdyby byla větší rezerva, tak to bylo pod třicet,“ litoval.