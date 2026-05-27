Sedmadvacátého května se v Běchovicích u patníku číslo dvanáct schází šest běžců. Přesně ve tři hodiny odpoledne dává startér Jan Hrazdíra pokyn a závodníci se vydávají vpřed.
Před nimi je deset kilometrů s cílem na Žižkově. Vědí, že bojují o domácí tituly a že se vítěz může v osm hodin večer v restauraci U Brejšky těšit na lákavé ceny. Ovšem že zároveň vstupují jako průkopníci do dějin nejen české, ale i evropské atletiky? Nikdo samozřejmě nemá zdání.
Právě v tento den se začala psát historie klání Běchovice–Praha.
Výdaje na první ročník činí 20 zlatých a 9 krejcarů. „Jsme ve schodku,“ zjišťují organizátoři. Deficit ale vyrovnají sbírkou mezi členy výboru a mají jasno. Příští rok zase. A ty další také!