Kiplimo během vyšetřování případu uvedl, že si týden před testem vzal po dlouhém běhu manželčiny léky proti bolesti. Nedokázal si však vybavit jejich název ani vzhled. Uvedl rovněž, že užíval vitaminy a doplňky stravy, které však nedokázal blíže identifikovat. AIU konstatovala, že neexistují důkazy o tom, že by antidopingová pravidla porušil úmyslně.
Vzhledem k tomu, že šlo o jeho první prohřešek, dostal Kiplimo dvouletý distanc místo delšího trestu. Zákaz startů mu vyprší na konci srpna 2028.
Kiplimo doběhl na Pražském půlmaratonu před čtyřmi lety druhý za krajanem Kenethem Kipropem Renjuem, který přišel o vítězství kvůli dopingu. Za opakovaný nález anabolicko-androgenního steroidu navíc dostal pětiletý zákaz startů. Kiplimo je s osobním rekordem 58:11 jedenáctým nejrychlejším půlmaratoncem historie. Loni byl druhý v maratonu v Hamburku v osobním rekordu 2:04:01.