V této věkové kategorii Sičaková figuruje výkonem 60,35 m na druhém místě za suverénní Srbkou Adrianou Vilagošovou, která dokonce kraluje průběžným světovým tabulkám.

Svěřenkyni trenéra Davida Sekeráka se nedařilo před dvěma lety na šampionátu ve finském Espoo, když její cesta skončila už v kvalifikaci. Letos rozhodně míří výš. Mezinárodní úspěch si připsala již na jaře v Nikósii, kde vyhrála závod evropského poháru a výkonem 60,26 metrů se kvalifikovala do Bergenu.

V posledním závodě před mistrovstvím Evropy dominovala uplynulý víkend na mistrovství České republiky do 22 let v Chebu, kde jí výkon 56,35 metrů stačil na čtvrtý titul v této kategorii.

Jak jste byla spokojená se svým výkonem v Chebu?

Úplně spokojená ne, protože jsem nechytla nohy a pořádně se nerozběhla. Snažila jsem se protáhnout krok a takovým lehkým pokusem hodila za 56 metrů. Na kvalifikaci je to dobré, ale na evropském šampionátu se budu muset mnohem víc hecnout.

Těsně před závodem jste se vrátila ze soustředění, projevila se únava z cestování?

To není pro mě omluva. Hranici 58 metrů musím zdolat za každých podmínek.

Splnilo soustředění v Portugalsku vaše představy?

Myslím, že jsme udělali velký kus práce. Trenér to dobře načasoval a vlastně jsem ráda, že jsem nejela na mistrovství Evropy družstev do Madridu. Byla to dobrá volba, což se doufám v Bergenu potvrdí.

Na co jste se nejvíce zaměřila?

Soustředění bylo zaměřené hlavně na kondici, to už mi trochu chybělo. Nyní se určitě cítím lépe. Před odletem do Bergenu budeme ještě pracovat na technických detailech.

Petra Sičaková v akci. (7. srpna 2024)

S jakými ambicemi vyrazíte do Norska?

Zvládnout první ránu v kvalifikaci a nedělat si z toho hlavu, jako já to umím... (úsměv) Prostě hodit dobře jeden lehký pokus a jít domů. Myslím, že kvalifikační limit bude kolem 54 metrů, což bych za normálních okolností měla z bočního běhu hodit úplně lehce.

Kdo bude v Norsku vaší největší soupeřkou?

Určitě se těším na Adrianu Vilagošovou, se kterou závodíme prakticky pořád. Ona je letos o pár metrů jinde, ale doufám, že jí budu aspoň trochu konkurovat.