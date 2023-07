Sičaková už je v klubu „60“, slaví mládežnický titul i postup na Evropu

„Fakt pecka, pořád jsem docela v šoku,“ svěřila se dvacetiletá Sičaková na webu atletického svazu.

Stala se šestou českou „šedesátimetrovou“ oštěpařkou. Devět let starý rekord šampionátu Petry Andrejskové vylepšila o 3,12 metru.

Přitom se v závodě dlouho trápila. „Na tuhle nestabilitu jsem docela expert, to by se stávat nemělo,“ popisovala Sičaková. „Ten poslední pokus byl vymodlený. Šla jsem z kratšího rozběhu, u čáry trochu balancovala, vlastně jsem to necítila úplně dobře. Když jsem pak slyšela, že všichni jásají, věděla jsem, že to bude daleko. Ale že až za šedesát, to tedy vůbec ne,“ svěřil se oštěpařský talent z Plzně.

I ve světovém juniorském žebříčku už atakuje elitní pětku. Ale ambice pro evropský šampionát brzdí. „Medaile bude viset hodně vysoko,“ uvažovala Sičaková. „První cíl je dostat se z kvalifikace. Tam by mělo stačit 53 metrů, což je v mých silách, pokud nebudu blbnout. A pak se o to pokusím poprat.“

Šampionát v Ostravě byl pro Škodu skvělý. S pěti tituly a 12 medailemi vyhrála hodnocení klubů.