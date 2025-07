Parťačka ponocovala a posílala koučovi videa. Jak Sičaková bojovala o stříbro

Oštěpařka Petra Sičaková po zisku stříbra na mistrovství Evropy do 23 let | foto: ČAS - Ivana Roháčková

„V první moment, kdy jsem odhodila poslední pokus, a věděla jsem, že budu druhá, tak to ještě takové nebylo,“ vzpomínala na emoce přímo na stadionu. „Klepala jsem se, všechno se to ve mně mlelo. Ale jak mi dali vlajku a běžela jsem s ní po oválu, tak se přece jen dostavila euforie. Krásné pocity.“

Ale pořád i trochu smíšené.

Při příjezdu do Prahy se usmívala, první velké medaile si samozřejmě moc vážila, přesto spolu s trenérem Davidem Sekerákem cítili, že mohla být ještě výš. A nebo mít ve výsledkové listině delší zápis než 58,14 metrů.

„Je to tak,“ kývla dvaadvacetiletá oštěpařka. „Ještě jsem se s tím nesrovnala. A asi nesrovnám. Ale tak mám motivaci se připravit a předvést kvalitní výkon ještě někde jinde. Když to nepadlo teď, tak věřím, že se připravím na mistrovství světa do Tokia.“

Podobně to cítil i Sekerák: „Na rovinu, medaile byla povinný cíl, nikdo dál za námi nebyl. Kdyby hodila ideální pokus, tak to mohlo být 63 metrů.“

Že by si tím vylepšila osobní rekord o víc jak dva metry? „Když to trenér říká, věřím mu,“ usmála se Sičaková.

Sama nejlépe ví, jak se za poslední měsíce zlepšila. Právě trenéra Sekeráka jmenuje jako jeden z hlavních důvodů.

Pod zkušeným koučem se v Domažlicích připravuje v silné skupině, jíž vévodí japonská olympijská vítězka a mistryně světa Haruka Kitagučiová. Právě tu taky Sičaková jmenuje jako další dílek ve svém progresu.

Když se talentovaná Češka připojila k Sekerákovi, jejím maximem bylo 46 metrů, Japonka už tehdy házela šedesát. Každý den ji měla možnost sledovat na tréninku, snažila se jí vyrovnat. A postupem času občas i porazit.

„Jen tak se teda porazit nenechá. Ale věřím, že se mi to jednou povede,“ usmála se Sičaková. „Tam, kde jsem, jsem díky trenérovi a Haruce. Viděla jsem, jaký má přístup, jak funguje. Snažila jsem se ji dotahovat. Dřív byla strašně daleko, teď už je možná blíž. Ale je především velký parťák.“

Dokládá to, že při závodech v Bergenu Japonka kvůli české kolegyni ponocovala a klání sledovala z Tokia.

Ba co víc, pokusy Sičakové v televizi nahrávala a posílala je hned trenérovi, jelikož on z tribuny nemohl vysledovat všechny detaily.

„Zezadu nechytnu všechno. Vidím, jak frčí ruka, ale třeba nohy ne,“ vysvětloval kouč. „Takže mi posílala záběry. Viděl jsem na nich vše. Povolené nohy, nedošlapy. Děkuju jí za druhého kouče. Po závodě gratulovala a psala, že neví, jestli usne, jak to byl velký adrenalin.“

Během klání měl trenér k Sičakové výtek dost. Však také, když po příletu dostal otázku, proč si myslí, že to na zlato nevyšlo, hned vyhrkl: „Technika nebyla žádná. Bylo to urvané na krev.“

Po prvních třech sériích dokonce hrozilo, že Sičaková bude bez medaile. Nebyla namotivovaná, nažhavená.

Kouč to přičítá tomu, že s ní před finále nestrávil tolik času, jelikož vedl dalšího svěřence Jana Výšku, jenž skončil čtvrtý v osobním rekordu 77,60 metru.

„Kdybych s ní byl celou dobu, tak by byla nažhavená víc. Abych to v ní probudil, trvalo mi to až do čtvrtého pokusu. Nebudu nic skrývat, dostala vynadáno. Ukazoval jsem jí chyby na videu. Začala věřit, že to je důvodně. Trošku se na čtvrtý pokus naštvala,“ dodává Sekerák.

Sičaková má vyzkoušené, že zvýšený hlas kouče pomůže: „Velké výkony většinou nepadly, když říkal: Jo, pojď dáme to. Ale spíš když křičel: To si ze mě děláš… Co to předvádíš, naštvi se! Ví, jak na mě.“

A skutečně. Z Bergenu si nakonec přivezla stříbro.