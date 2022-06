Svoboda: Nejlepší vstup do sezony v kariéře, žádné příště už pro mě nebude

Jak dobrý start do sezony jste předvedl?

Nejlepší v mojí kariéře, za což děkuju (ukazuje nahoru). Jsem ve stadiu, kdy pro mě žádné příště nebude. Když nastupuju na závody, tak si tohle povím. Nevím, co říct. Je to nádherný pocit. Pořád to tam je. Tohle je ta smutná verze, jak doopravdy to kdysi mohlo skvělé být. Je to super start, upevnění rankingového místa na letošní mistrovství světa v Oregonu (účast na ME už má jistou).

Po takovém začátku už pro vás bude další závodění snadnější?

Doufám. Zatím jsem ještě nevyběhaný, V přípravě jsem si dvakrát natáhl zadní stehenní sval, ale nebylo to nic vážného. Čtyři týdny jsem pořádně neběhal překážky, jen jsem to testoval na schodech. I proto jsem za výsledek hrozně rád. Děkuju, trenére. Měl jste hlavu na špalku i já, ale zvládli jsme to.

Překážkář Petr Svoboda míří za vítězstvím v závodě na 110 metrů na Memoriálu Josefa Odložila.

Co tím nožem na krku myslíte?

Udělal jsem změnu, že jsem se vrátil ke svému trenérovi, se kterým jsme udělali bronzovou medaili v Bělehradě (Dan Hejret). Ale věděl jsem, do čeho jdu. Je to ozdravný systém, který funguje.

Jak jste spokojený se samotným závodem?

Start nebyl úplně špatný. Od třetí, čtvrté překážky jsem cítil, že na mě zase tlačí Fin (Elmo Lakka), kterému jsem za boha nechtěl dát ani centimetr. Najednou, když jsem chtěl zrychlit, byly tam ty podřazovací rychlosti, které fungovaly, a zjistil jsem, že jim postupně ujíždím.

A vedení jste udržel do cíle, kde jste se zaradoval. Viděl jste svůj čas?

Na tabuli jsem se nekoukal, spíš tady byli brutálně dobrý kluci. Gabriel Contantion, Shane Brathwaite, Elmo Lakka i Mikdat Sevler letos běhají dobré časy. Takže když jsem porazil takovouhle plejádu překážkářů, věděl jsem, že čas bude hodně dobrý.

Co říkáte na nadějného juniorského překážkáře Štěpána Schuberta, který v předprogramu Odložilova memoriálu zaběhl čas 13:52?

Sleduju ho už od haly, je to fakt šikovný kluk. Hlavně jeho trenérka je skvělá, jsou schopní mi poslat video a já jim k tomu něco povím. Jsou tam obrovské rezervy, i tak ale zaběhl český rekord. Je tady někdo, kdo se může postarat o to, že Svoboda může jít do důchodu. Jsou tady tři čtyři kluci, kterým věřím, že to mohou někam posunout.

Může vás to i vyhecovat, že budete běhat rychleji?

Řeknu to takhle. Když David Ryba (další z talentů) zaběhl 13:87, tak jsem si řekl: Jo, konečně nevyhraju o deset metrů. Je blbé to takhle říct, ale už několik let to tak je. Takže je dobré, když si někdo stoupne na start a jde mi vyhrožovat. Je to fajn. Někdo to bere jako namistrovanost, já to beru jako sebekoučink, že chci vyhrát. Když přijedou Američani, tak jsou při rozcvičování a na startu nejlepší. Potom v závodě mohou prohrát, ale takhle to funguje.