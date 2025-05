Snad budu brzy na ovále, věří atlet Svoboda. Je po transplantaci kostní dřeně

I proto se dnes snaží nejen dostat zpět do kondice, ale zvednout povědomí o registru dárců kostní dřeně. „Až teď dobře vím, jak moc je registr důležitý. V Česku máme jen zhruba 134 tisíc dárců, což je strašně málo. Přitom vyšetření trvá jen deset minut a můžete někomu zachránit život,“ říká mladý desetibojař, juniorský republikový šampion z roku 2022 a loni sedmý mezi dospělými na republikovém šampionátu v hale.



Když Petru Svobodovi, jenž se připravuje v tréninkové skupině Romana Šebrleho, diagnostikovali loni v říjnu akutní leukemii, zbortilo mu to plány. Soustředění v Jihoafrické republice a závody vyměnil za nemocnici a sérií vyšetření. V Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze to zná tuze dobře.

„Nejhorší přišlo před Vánoci. V té době jsem byl bez bílých krvinek, chodil na chemoterapie a najednou dostal zánět tlustého střeva. Co teď? Operace? V mém stavu by prý představovala riziko. Neměl jsem skoro žádnou imunitu,“ vyprávěl v rozhovoru pro iDNES Premium.

„Nasadili mi antibiotika. 60 dní v nemocnici, 14 dní bez jídla a bez pití. Dávali mi umělou výživu, zhubl jsem asi 15 kilo, většinou svaly. Když jsem se zahlédl v odrazu ve skle, napadlo mě: Tohle snad ani nejsem já.“



Tohle všechno už je pryč. Byť vlasy mu růst ještě nechtějí a tělo je oslabené. Po úspěšné chemoterapii následovala transplantace. „Není to zatím jednoduché, trápí mě neinfekční teploty, ale věřím, že se to brzy zlepší,“ popisoval svým fanouškům na Instagramu.

„Samotná transplantace je hodně náročný proces. Nejprve je potřeba zlikvidovat vlastní kmenové buňky pomocí silné chemoterapie – v mém případě i celotělovým ozařováním, což byla asi ta nejděsivější a nejnáročnější část celé léčby – aby se mohly uchytit buňky od dárce. Teď mám krvetvorbu od svého hrdiny z Polska, který mi tím daroval obrovskou naději.“



Den ode dne je mu lépe a věří: „Snad budu brzy zas na ovále. Za chvíli na viděnou.“