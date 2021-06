Čtyři týdny netrénoval a pak? Výkon z říše snů, malý happyend, říká Svoboda

Zjevně příliš nestárnete.

Já ne (smích). Jediné, co mě opustilo, byly vlasy. Ale motivace ne. Sport je přece o tom, že se mají posouvat hranice. Ne, že vám někdo řekne stop. Doufám, že to budu jednou já, kdo řekne stop. A ne, že mi někdo utne kariéru.

Jak se vám běželo?

Asi tak od páté překážky jsem cítil, jak jsem ztrácel. Zleva doprava jsem běhal. Nebylo to zpevněné, vyběhané. Takže pro mě je ten čas momentálně z říše snů. Ale aspoň vím, že tam jsou rezervy.

Jaké?

Já to řeknu: Tři desetiny. O tom to je, já chci překonávat další mety. Kdybych poslouchal lidi kolem, tak už tady Svoboda neběhá.

Co se vám vlastně na Kanárech stalo?

Měl jsem kolizi a něco s achilovkou. Jak spadla překážka, flákla mě do ní. Z achilovky byly najednou dvě. Od návratu z Kanárů uběhlo šest týdnů, z toho jsem čtyři vůbec netrénoval. Je to čtrnáct dní, co jsem zase začal běhat a dneska jsem šel poprvé z bloků. Je to takový malý happyend na začátek.

Natrénováno ale asi máte.

Mám. Teď můžu říct, že duklácké schody jsou fakt dobré. Jak jsem tu achilovku měl zafixovanou, tak jsem jich naběhal hodně. Je vidět, že rychlost se dá udělat i jen na schodech.

Pomohli vám i diváci?

Je to nádherné. Člověk, když už jde na start, tak mu oči zabloudí na tribunu a má hned pocit, jak ho to nabíjí energií. Divákům dávám třicet procent toho, jak jsem běžel. Na čtvrté překážce jsem slyšel takové to známé hučení a šumění a najednou mě zalila energie. Super.

V cíli vás navíc objala i přítelkyně Kateřina Kodrová.

Krásné. Každý sportovec má doma někoho, kdo mu věří víc než on sám sobě. A já mám doma anděla, který při mně stojí od mojí životní změny. Myslím, že je nejlepší, co mě v životě potkalo. I když to se mnou nemá jednoduché. Ale díky bohu, že ztratila křídla a že se nevrátí nahoru a zůstane tu se mnou dole.

Jak teď zužitkovat vaši formu?

Získal jsem důležité body za výkon a můžu pomýšlet na ranking na olympiádu. To by v mém věku byla pecka. Ale samozřejmě je to můj cíl, nebudeme si nic nalhávat.

Co k němu potřebujete?

Musím zaběhnout nějaký nesmysl. Nabízí se 13,32, buďme realisti… Ale co, dá se to. Jsem takový, že si rád dávám vyšší metu a po tom, co se stalo dneska, si věřím hodně.