Sedmý titul, ale zklamání z času. Podlomila se mi noha, mrzelo Svobodu

Dál tak věří, že na halovém mistrovství světa v Bělehradě prožene nejlepší. Chce do finále. „A pak se uvidí. Nejedu tam jen obsadit dráhu a nasát atmosféru,“ líčil před startem v Ostravě.

V ní chtěl kromě titulu zaběhnout šedesátku překážek alespoň za čas 7,55 sekundy. To se mu však nepodařilo: ve finále v úvodu škobrtl a musel se spokojit s výkonem 7,77.

Radost ze sedmého domácího halového titulu ale máte, ne?

To ano. Chtěl bych to zakulatit na deset, ale nevím jestli vydržím. Uvidíme.

Máte na všechny ty medaile dost místa?

Mám takovou krásnou prosklenou skříňku. Je plná všech nesmyslů, ale tyhlety medailičky se do ní ještě vejdou (smích).

Cílil jste na lepší čas, proč to nevyšlo?

Po rozběhu jsem si věřil, ale nevím… V rozběhu to bylo tak, že se zahlásilo start, pozor a už se vystřelilo, což nebývá moc časté. Může se to ale stát, nikdo za to nemůže, je to spíš moje výmluva. Ve finále jsem se proto až moc soustředil na start, že jsem se přesoustředil.

Jak se to projevilo?

Jak jsem byl v hlavě trochu vyplý, tak jsem vyšlápl do prázdna, podlomila se mi noha a překážky už tohle neodpouští.

Rozhodilo to váš rytmus?

Mám jasně daný náběh na osm kroků a když se mi podlomí noha, tak musím najednou udělat jeden krok kratší a jeden delší, aby mi to vyšlo k odrazu na první překážku. Myslel jsem, že se mi to nepodaří. To, že jsem běžel 7,77, je skoro zázrak.

Potěšil vás alespoň rozběh za 7,63?

To ano. Já jsem ale přijel pro čas alespoň 7,55. Věřím, že na něj bylo a je. V neděli odlétám do Bělehradu na testovací mítink. Běžím v pondělí, takže doufám, že zaběhnu něco normálního.

Mohlo se na vás projevit, že jste v Ostravě závodil z náročné přípravy?

Jediné, co jsem měl, tak bylo, že jsem měl v pátek lehčí posilovnu. Jinak jsem šel skoro z plné. Cítím unavené nohy, cítím se takový bez jiskry. Ta energie není úplně naakumulovaná. Na druhou stranu mistrovství světa je za čtrnáct dní. Jsem připravený, nemůžu říct ani popel na svoje tělo.

Sledujete své budoucí soupeře v Bělehradě?

Sleduju. A proto říkám: Štěstí přeje připraveným. A to já budu.