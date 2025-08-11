Se zlatem na krku, přesto nespokojený. Už půl roku mám bolesti, mrzí Meindlschmida

Markéta Plšková
  20:23
V aktuální sezoně ho od vysněných výkonů brzdí nepříjemná zranění. A i když nebyl spokojený ani s výsledkem 789 centimetrů, mohl se díky němu radovat ze zlaté medaile z atletického mistrovství Evropy do dvaceti let v Tampere. „Čas na oslavy bude později, mám před sebou ještě další závody,“ líčí dálkař Petr Meindlschmid.
Český dálkař Petr Meindlschmid se raduje na juniorském mistrovství Evropy v...

Český dálkař Petr Meindlschmid se raduje na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere. | foto: Jaroslav Svoboda/ČAS

Ve finském městě vybojoval medaili jako první český atlet, závodil totiž už v pátek. A tak se o víkendu mohl dívat, jak krajané přidali k jeho zlatu dalších osm cenných kovů. „Bylo to jiné než stát na stadionu a podávat výkony. Ale užíval jsem si to stejně.“

Kromě něj brali na evropském šampionátu juniorů nejcennější medaili ještě Michal Rada na čtyřstovce překážek a štafeta na 4x400 metrů. Bronz ukořistili Terezie Táborská v běhu na 200 metrů, Ema Berková v závodu na 3000 metrů překážek, čtvrtkař Ondřej Loupal, překážkář Marek Váňa, tyčkařka Apolena Švábíková a na trati 110 metrů překážek Matyáš Zach.

„Všem jsem fandil na tribuně, jsem rád, že jsme do Česka přivezli tolik medailí,“ pochvaluje si 19letý Meindlschmid.

Věříte, že se prosadíte i v seniorské kategorii, do které vy už jste loni nakoukl?
Myslím, že určitě. Naše ročníky 2006, 2007 jsou hodně silné, což dokazujeme na všech mezinárodních akcích. Věřím, že spousta z mých kolegů to možná už letos, nebo minimálně příští rok na seniorských akcích prokáže taky. Hrozně bych jim to přál, protože si to všichni strašně zaslouží.

Minulý rok jste byl sedmý na mistrovství Evropy v Římě a účastnil jste se i olympijských her v Paříži. Kam řadíte zlato z Tampere?
Vnímám ho jako jeden z mých největších úspěchů. Samozřejmě úspěchy na seniorských akcích jsou super a vážím si jich. Ale je to něco jiného, když mám na krku hmatatelný důkaz z mojí kategorie. Těžko se to srovnává. Nevnímám to tak, že by pro mě něco bylo větší úspěch. Nerad bych to dával výš a níž.

Chtěl byste na zářijové mistrovství světa v Tokiu?
Bylo by parádní, kdyby to vyšlo. Zatím jsem pod čarou, takže potřebuju hodně štěstí, aby se přede mnou nějací závodníci odhlásili a uvolnili mi místo.

Nebo se v rankingu můžete ještě posunout.
Je pravda, že by moje výkonnost mohla jít ještě nahoru, nejsem ve stoprocentní formě. Doufám, že na mistrovství České republiky v Jablonci to konečně vystřelí a předvedu nějaký výkon, se kterým bych byl spokojený, protože jsem na sebe hodně náročný. S výkonem, co jsem předvedl v Tampere, úplně spokojený nejsem.

Výkon, který by vás potěšil, začíná osmičkou?
Osobák by byl super. Upřímně, pokud by začínal osmičkou, tak budu rád za jakýkoli výkon.

Co vás doteď nejvíce limitovalo?
Nemám natrénováno, kolik bych potřeboval. Tato sezona je hodně protkaná zraněními a bolístkami. Léčím je doteď, myslím, že to mě limituje v trénincích.

Perete se spíš s rychlostí, nebo s technikou?
Myslím, že chybí obojí. Oproti loňsku jsem trošku horší ve všem, v technice, rychlosti, síle. Nerad bych to srovnával s minulou sezonou, protože ta byla úžasná, fakt bombová. Tato zatím není taková, nemám takovou formu.

S čím přesně jste se léčil?
Únavové zlomeniny zánártní kůstky, teď mám kostní výrůstek na patě, který mi dráždí achilovku. Je to nepříjemné při chůzi, při běhu, při každém tréninku cítím, jak mě píchá achilovka. Už mě to bolí půlrok, tak jsem si na to trošku zvykl. Někdy mě to bolí míň, někdy víc, je to hodně náladové.

Řešením je operace?
Ano, nebo nějaká krajní řešení jako rázové vlny. Spíš se tomu hodně věnovat, jenže to chce volno a to si teď nemůžu dovolit. Ale rozhodně mám motivaci bolest překonat a předvádět dobré výsledky.

Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

Proti přímému odpolednímu slunci nepomohly ani desítky metrů vysoké tribuny osmdesátitisícového Wembley. A tak na hlavu narazil černou kšiltovku a šlo se na věc. Nejdřív druhý poločas. A pak i...

11. srpna 2025  15:05

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

