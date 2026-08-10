Jak vyrůst z naděje v hvězdu. Čeští mladíci poznávají úskalí zrádného přesunu

Čekalo se, že nadějní junioři přechod zvládnou a budou zářit i mezi dospělými. Od té doby ale oba trochu stagnují. I když každý jinak.
Meindlschmida ke zlepšení nepouští především zranění, ale zdá se, že když neduhy zmizí, může se prát o nadějné příčky. V pondělí na evropském šampionátu, který tentokrát hostí britský Birmingham, opět postoupil do finále.
„Velký, velký nervy,“ hodnotil s úsměvem dramatickou kvalifikaci.
Nutno podotknout, že finálovou účast vybojoval doslova na poslední chvíli. Zapsal totiž dva křížky, až třetí pokus byl konečně platný.
A výkon 791 cm ho o jediný centimetr dostal na poslední, dvanácté postupové místo.
„Vůbec jsem si nepředstavoval, že ta kvalifikace bude taková, jaká nakonec byla,“ přiznal. „Měl jsem hodně velké štěstí. Doufejme, že mi vydrží i na finále, ale že už nebude tak důležité.“
Boj o medaile Meindlschmida čeká večer od 21.16. A mladý Čech má do něj jasný cíl: „Přiblížit se výkonu z Říma.“
Tehdejších 803 cm je totiž stále jeho osobním rekordem. Od té doby vybojoval zlato na juniorském mistrovství Evropy v Tampere, ale také řešil zdravotní trable.
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„Tato sezona je hodně protkaná zraněními a bolístkami. Léčím je doteď a myslím, že mě dost limitují v trénincích,“ vyprávěl loni v srpnu.
Letos stihl před Birminghamem jen tři závody. Navíc se přesunul do jiné tréninkové skupiny a nastoupil na univerzitu.
Jeho celkový přechod do seniorské kategorie se tak pochopitelně zbrzdil. Ale nezapomeňme, že s atletikou začal až ve 14 letech, velmi dobře hrál také fotbal za Slovácko.
Navíc už večer může ukázat, že největší roli v útlumu hrály právě zraněné stehenní svaly.
To jeho vrstevník Dudycha už si v Birminghamu nezazávodí. Pondělní rozběh na 800 metrů se mu totiž vůbec nepovedl, skončil v něm až poslední a celkově byl 28. ze 30. „Úplně mi vyply nohy,“ přiznal.
V období kolem šampionátu v Římě stále posouval svůj rekord, byl opěvovaný. Od té chvíle se mu ale na velkých akcích nedaří.
Loni vypadl v rozběhu na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu i na světovém šampionátu v Tokiu. Jen na HMS v Číně se dostal alespoň do semifinále.
Mistr Evropy do 18 let z roku 2022 a do 20 let ze sezony 2023 se tak mezi dospělými lehce ztrácí. V přesunu mezi kategoriemi ale problém nevidí.
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„Je to stejná osmistovka, nemáme vyšší překážky nebo těžší náčiní. Jediný rozdíl je, že ostatní jsou kvalitnější,“ přemítal. „Je něco jiného, když běžíte v mládežníkách a máte o vteřinu nejlepší čas, než když jste v dospělých sedmý v rozběhu. Ale neměl by to být žádný problém.“
Třeba Lurdes Gloria Manuel ukazuje, že se přechody do dospělých dají zvládnout.
Jedenadvacetiletá čtvrtkařka je v Birminghamu rozhodně největší nadějí české výpravy, letos už vybojovala triumf na halovém mistrovství světa. A mezi hvězdy se odrazila díky předloňskému titulu juniorské světové šampionky.
Letošní globální mistrovství této věkové kategorie, tedy do dvaceti let, skončilo v neděli a české výpravě přineslo čtyři medaile, z toho dvě zlaté.
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Jak ale ukazuje pohled do Birminghamu, není to záruka úspěchů na největších seniorských scénách, které se počítají nejvíce.
Samozřejmě jde o slibný vklad, který může mladým nadějím dodat motivaci či podporu, ale zároveň je to stále jen začátek těžké cesty.
Meindlschmid i Dudycha by mohli vyprávět. Oběma je ale pořád teprve dvacet let, takže mají dost času, aby se k vzestupu vrátili.