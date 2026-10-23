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Dopingové trable maratonské šampionky. Po testu na EPO má pozastavenou činnost

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  13:41aktualizováno  13:57

Keňanka Peres Jepchirchirová slaví titul v maratonu na mistrovství světa v Tokiu | foto: Reuters

Olympijská vítězka z Tokia 2021 a úřadující mistryně světa v maratonu Peres Jepchirchirová má pozastavenou činnost kvůli dopingu. Oznámila to Jednotka pro bezúhonnost atletiky. Třiatřicetiletá Keňanka měla při mimosoutěžní kontrole pozitivní test na krevní doping EPO.

Jepchirchirová patří k nejlepším vytrvalkyním současnosti. Držela světový rekord v půlmaratonu a vyhrála čtyři maratony kategorie major. Naposledy triumfovala letos v březnu v Sydney, ale právě vzorek odebraný v Keni před tímto závodem byl pozitivní.

Keňská atletika se v posledních letech potýká s množstvím dopingových případů především mezi vytrvalci, od roku 2017 bylo podle agentury AFP potrestáno za doping více než 140 keňských atletů. Tříletý distanc si například od loňska odpykává světová rekordmanka v maratonu Ruth Chepngetichová.

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Keňa je tradiční atletickou velmocí. Na loňském mistrovství světa v Tokiu získala jedenáct medailí včetně sedmi zlatých a v medailovém pořadí zemí obsadila druhou příčku hned za Spojenými státy americkými.

V roce 2029 bude keňská metropole Nairobi hostit atletické mistrovství světa. Prezident Světové atletiky Sebastian Coe nedávno uvedl, že tento připravovaný šampionát by mohl přispět k očištění keňského atletického prostředí.

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23. 10. 17:30
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23. 10. 17:30
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