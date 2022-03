Co chybí české atletice? Šéftrenér Sluka o Bělehradě i budoucnosti

Pravidelný sběratel vavřínů ze čtyřstovky Pavel Maslák přiznával, že už není v takové formě jako dřív, koulař Tomáš Staněk měl zase kvůli zranění tréninkové manko. A tak si česká výprava dala za cíl útočit na finále.

„Naše atletika v současné době neměla na to vozit medaile,“ uvědomoval si šéftrenér reprezentace Pavel Sluka.

V Bělehradě si dali za hranici úspěchu a neúspěchu čtyři účasti v bojích o medaile. Což splnili.

Patrik Šorm byl na čtvrtce pátý individuálně i s parťáky ze štafety. Stejnou pozici obsadila také pětibojařka Dorota Skřivanová a tyčkařka Amálie Švábíková byla devátá.

Šéftrenér české výpravy Pavel Sluka oslavil vítězství národního týmu v první lize ME družstev v Kluži koupelí přímo na stadionu.

„Takže z našeho pohledu s tím, s jakou sestavou jsme sem jeli, to byl relativně úspěšný šampionát,“ hodnotí šéftrenér. „Ještě škoda překážkáře Petra Svobody, který měl slušně našlápnuto.“

Nejvíce ho v srbské metropoli zaujaly výkony Skřivanové. Na podobné akci debutovala, před odletem tvrdila: „Nechci, aby to byl propadák.“

A rozhodně nebyl.

Postupně se z devátého místa v úvodní šedesátce propracovávala dopředu, až byla po závěrečné osmistovce pátá.

„Je to s nadsázkou, ale loni jsme o ní skoro nevěděli. A teď je její progres obrovský. Proto si myslím, že pro nás byla největší radostí,“ říkal Sluka.

Naděje podle Sluky jsou

České atletice podle něj nyní nejvíce chybí generace mezi čtyřiadvaceti a třiceti lety. „Úspěchy nám v tuto chvíli vozí hlavně třicátníci, ale vidíme tam takovou jiskřičku naděje u mladších ročníků,“ doufá.

Konkrétně jmenuje třeba čtvrtkařku Ladu Vondrovou, Švábíkovou a Skřivanovou.

„Myslím si, že to by mohly být ty naděje, které – ne hned, ale za nějakou dobu – přivezou nějaká dobrá umístění ze světových soutěží,“ vyhlíží.

Dalším problémem podle Sluky je, že je na české scéně relativně hodně dobrých sprinterů. Jenže ti mají vzhledem k silné mezinárodní konkurenci jen malou šanci na úspěch v zahraničí.

„Musíme se spíš zaměřit na to, že potřebujeme dálkaře, tyčkaře, vrhače, běžce na střední tratě i delší tratě. Nesmíme zůstávat na krátkých disciplínách a jít touto cestou dál,“ tvrdí.

Uvědomují si, že to bude trvat. Pracují s koncepcemi, které sahají až do let 2028, respektive 2032.

„Není to věc, kterou vyřešíme za půl roku, ani za rok,“ říká. „Od příštího roku se pokusíme nastavit jiná pravidla především u mládežnické a dospívající reprezentace, aby návaznost byla lepší a pokusili jsme se posunout rychlostní typy do disciplín, v nichž bychom mohli dělat úspěchy. Další věcí je, že když jsem koukal v rozcvičovací hale na somatotypy jiných závodníků, tak se budeme muset se podívat i na výběr talentovaných atletů.“

Spoléhají na oštěpaře

Halová část sezony je u konce, záhy ale začínají sportovcům přípravy na tu letní.

A v ní je čeká vydatné menu.

Nejprve přichází mistrovství světa v Eugene. „Tam bych byl rád, kdyby odcestovalo podobně sportovců jako na olympiádu. Naplánoval jsem zhruba výpravu dvaceti pěti atletů,“ říká Sluka.

A pak následuje evropský šampionát v Mnichově. „Tam to bude daleko více a věřím, že se tam prosadí i mladí, aby získali nějaké zkušenosti,“ plánuje.

Zároveň věří, že by se pod otevřeným nebem česká atletika mohla dočkat i nějakého medailového úspěchu.

Disciplína se nabízí: oštěpaři.

„Tam máme pořád sílu a doufám, že nás podrží. Ale také doufám, že do toho zasáhnou i jiné disciplíny. Věřím, že se zase někdo objeví,“ povídal.

Na medaili se ale nijak neupíná. „Myslím si, že to bude trvat, nebude to hned. Teď bude možná období takového trošku lehkého půstu, ale musíme makat, musíme pracovat a doufejme, že to přinese nějaké úspěchy,“ uzavřel.