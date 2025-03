Do Tokia poletíme s předstihem, plánuje šéftrenér atletů. V hale ho potěšili mladí

Stráský navíc poprvé v kariéře zdolal laťku ve výšce pěti metrů, což asi muselo potěšit, že?

Určitě. Trenérsky za sebou něco mám, takže takový problém nebyl. S Vildou to navíc šlo samo. Je velmi dobrý závodník a koučoval se velmi dobře. I s Jardou Bábou, který u něj byl ve výšce, jsme se shodli, že je velmi vnímavý.

Překvapilo vás, jak po ne zcela ideálním prvním dni zapisoval ve druhém osobní rekordy?

Trošičku jo. Měl jsem strach, že třetí den celého šampionátu bude nejkrizovější co se týká aklimatizace. Ale paradoxně jak on, tak Helena Jiranová, která postoupila do semifinále překážek, předvedli výkony na úrovni svých maxim.

Jak se vám vzhledem k problémům se stojany, které si vyžádaly skoro hodinové prostoje, sledovalo finále Švábíkové?

Soutěž jimi byla bohužel hodně ovlivněná. Stojan se rozbil dvakrát, obě opravy trvaly přes dvacet minut. Holky kvůli problémům nenaskákaly to, na co měly. Škoda, že Amálka nevyužila prvního pokusu na 470, který byl ještě před zdržením. Ale i tak předvedla skvělý výkon.

Jak jste se vůbec zkoordinoval s jejich trenéry Romanem Šebrlem a Jiřinou Kudličkovou?

Věděli jsme dopředu, že nepojedou, takže třeba s Amálií a Jiřinou jsem byl na jednom tréninku, kde jsme si řekli, co je pro ně důležité a na co si dávat pozor. Moc mluvit jsem se jim do toho ale nesnažil a spíš jsem jenom předával věci, které jsou potřeba během závodů. Už je zkušená a sama ví, co je třeba.

Jak byste obecně zhodnotil organizaci šampionátu?

Taková tradice v Číně. Hodně pořadatelů, navenek je všechno zorganizované dobře, ale když se něco stane, tak je to trošku slabší. Nejvíc mi vadila asi připravenost závodů na ploše, kdy si některé disciplíny vyloženě navzájem vadily.

Amálie Švábíková během halového MS v Nankingu

Problémy měli zejména výškaři, jelikož se rozbíhali napříč rovince uprostřed plochy.

Přitom jejich sektor mohl být postavený ne napříč, ale podélně. Tím by se disciplíny zrychlily a bylo to příjemnější i pro závodníky. Jinak co se týká zázemí a našeho pobytu, tak bylo všechno velmi pohodlné.

Ještě k rozestavení sektorů na ploše. Řeší si ho sami organizátoři, nebo pokyny dává Světová atletika?

To asi není otázka na mě. Ale když porovnám, jak byly uspořádané v Apeldoornu a tady – a to i v rámci časového programu –, šlo o diametrální rozdíl. V Nizozemsku třeba posouvali výšku, aby bylo všechno hladké. V Nankingu to zkrátka vázlo.

Stejně jako atmosféra. Na druhou stranu hala měla kapacitu jen něco kolem 1200 diváků, tak asi ani bouřlivější být nemohla.

Byli jsme v takové velké tělocvičně, co si budeme říkat. Určitě jsem čekal, že Číňané pro mistrovství světa připraví důstojnější prostředí. Takhle, závodů hala určitě provozuschopná byla, v tom problém nebyl, jen chyběli diváci.

Neříkáte si zpětně, že je trochu škoda, že do Nankingu nejelo víc českých atletů? Vzhledem ke slabšímu obsazení by například ženská štafeta mohla běžet o světovou medaili. A nejen ona.

Ne ne. Už od podzimu jsme si jasně řekli, že priorita je Apeldoorn. Nanking jsme závodníkům nechtěli úplně zavřít, aby mohli sbírat body do rankingu. Rozhodování jsme tedy nechali na nich. Půlka reprezentace odmítla start, půlka je tady.

Jak byste celkově zhodnotil halovou sezonu?

Mistrovství Evropy pro nás nedopadlo vůbec špatně. Tři medaile, spousta finálových umístění. Tady možná někdo taky čekal medaili. Ano, mohlo to cinknout. Honzovi Štefelovi se to nepodařilo, Amálka ale zas tak daleko nebyla. Pak jsme měli taky dvě semifinále, takže nakonec nejde o tak špatný výsledek. Jinak celou halovou sezonu vidím posun hlavně v mladých. Jdou dopředu a potvrzují, že by do budoucna mohli být tahouny.

Zklamaný Jan Štefela děkuje fanouškům ve finále HMS v Nankingu.

Ač jim ještě není ani dvacet, vidíte už Lurdes či Dudychu jako etablované atlety mezi dospělými?

Takhle, pořád jsou ještě třiadvacítky. V létě pro ně hlavní bude mistrovství Evropy U23. Uvidíme, jak si v Bergenu povedou, protože celá jejich kategorie se posouvá. Lurdes do Nankingu nejela a i s Dudychovým trenérem Dejdarem jsme se bavili, jestli by měl jet. Nakonec jsme se ale shodli, že pro něj půjde o obrovskou zkušenost. Jeden běh si zkusil zepředu, jeden zezadu. Kdyby neudělal malou chybičku, mohl bojovat o finále. Tohle všechno mu v budoucnu pomůže.

V létě bude největší akcí mistrovství světa v Tokiu. Do Nankingu jste odletěli jen pár dní před startem, jak to plánujete v Japonsku?

Do Tokia určitě pojedeme s předstihem více dní. Budeme mít možná i nějaký kemp. Ještě budeme diskutovat, jak ho zajistit a jestli ho mít přímo v Tokiu nebo mimo něj. Tahle práce mě čeká po příjezdu.

I letní sezona bude specifická a v Tokiu se bude závodit až v září. Amálie Švábíková říkala, že proto venkovní sezonu rozkouskuje, aby měla i čas na pořádný tréninkový blok. Bude to tak mít většina?

Z hlediska, jak je sezona postavená, to tak vyplývá. V červnu máme mistrovství Evropy družstev v Madridu, což bude jeden z reprezentačních vrcholů. A v září Tokio. Takže zazávodit v červnu kvalitně a pak udělat nějaké mezocykly, které je připraví na podzim.

Budete se snažit, aby na družstva do Madridu odjela celá česká špička?

Určitě se o to snažit budeme. V tuto chvíli to mají reprezentanti postavené tak, že mají povinnost startovat. Samozřejmě se o tom ještě budeme bavit, nicméně budu trvat na tom, aby ve Španělsku ti nejlepší byli. Bez nich to nepůjde.