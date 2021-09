Nový šéftrenér atletů: Talenty máme, musíme se zamyslet, proč nám ujel vlak

V létě jste osobně pozoroval reprezentanty během ME družstev a olympijských her. Co jste zjistil o stavu české atletiky?

Ve vrcholové atletice pracuji dlouhodobě, takže její poměry znám relativně dobře. Ale konkrétně z těchto dvou akcí jsem si odnesl zásadní poznatky, že světová atletika šla mílovými kroky dopředu a výkonnost špičkových atletů je na velmi vysoké úrovni. A my na to musíme reagovat.

Už máte představu, jak by se to mohlo podařit?

Musíme dát hlavy dohromady a zjistit, na čem pracovat a kde je potřeba vytvořit podmínky, abychom neměli jen tři lidi ve finále olympijských her. To bude práce nejen moje, ale celého týmu, který si tvořím.

Co dál obnáší role šéftrenéra?

Komunikaci s reprezentačními výběry, zjišťování jejich potřeb, aby dokázaly vozit výborné výsledky ze světových soutěží. To je základ, ke kterému je třeba vytvořit koncepci práce. A portfolio věcí u reprezentace je široké. Jde o zabezpečení trenérské, lékařské i metodické.

Zmínil jste koncepci, jakou o ní máte představu?

Dlouhodobou koncepcí bude sledovat, jak se atletika bude vyvíjet, abychom na to uměli reagovat. A jako krátkodobé cíle máme držet výkonnost, kterou má česká atletika z minulých let.

Což ovšem nebude snadné.

Uvědomujeme si, že to bude dost problematické, ale myslím, že máme z čeho vycházet, v mládežnických kategoriích talenti určitě jsou. A jako takový osobní úkol jsem si dal zlepšit komunikaci v rámci atletické obce a personální vztahy, což si myslím, že bude taky důležité.

V minulých letech se o medaile pro Česko starali hlavně oštěpaři Špotáková, Veselý, Vadlejch nebo překážkářka Hejnová. Jak složité bude tato jména nahradit?

Bude to určitě těžké. Nemůžeme si to malovat moc optimisticky, určitě to bude nějaký rok trvat. Jsou to třicátníci a nemůžeme očekávat, že nám budou vozit medaile neustále. Je třeba se zamyslet, proč nám ujel vlak v té generaci mezi 25 a 30 lety.

Naopak výsledky juniorů či reprezentantů do 23 let vypadají nadějně.

Ano, měli jsme úspěchy na letošním mistrovství Evropy do 23 let. Máme jména jako Vondrová, Malíková a Švábíková, o kterých si myslím, že by měly nahlédnout do světové atletiky. Ale je potřeba si přiznat, že výkony v mládežnických kategorií jsou ještě vzdálené úspěchům mezi dospělými. Viděli jsme to i letos na olympijských hrách.

Na jaké akce budete reprezentanty chystat v sezoně 2022?

Vrcholy budou v podstatě tři. Halové mistrovství světa v Bělehradě (18. až 20. března), potom máme mistrovství světa v Oregonu (15. až 24. července) a také mistrovství Evropy v Mnichově (15. až 21. srpna). Budeme počítat s našimi oporami a vytvářet podmínky pro naše atlety, aby tam co nejlépe uspěli.