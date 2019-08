Tohle je můj vrchol, tvrdí Maslák. Dauhá? Řekl „Ne“ a tím to skončilo

Je to pro něj zvláštní sezona. Zatímco drtivá většina atletických hvězd ladí formu až na mistrovství světa v Dauhá, tedy na přelom září a října, Maslák už dopředu avizoval, že se startem v Kataru nepočítá.

Namísto čtvrtky se letos zaměřuje na kratší sprinty, čistí si tím hlavu i tělo. Oženil se, stal se otcem nyní třítýdenní dcerky Mii. A příští rok v hale chce trojnásobný halový mistr světa na 400 metrů opět útočit na medaile.

Postoupil jste v Bydhošti ze druhé pozice ve vašem rozběhu. Bylo to složité?

Bylo. Papírově jsem měl v rozběhu doběhnout na třetím místě, což jsem nakonec víceméně potvrdil, skončil jsem sice dokonce druhý, ale jen o tisícinky. Hlavně že je to postup, o ten teď šlo. A v neděli je finále, kde se bude bojovat o body.

Na jaké umístění v něm myslíte?

Papírově jsem tu celkově pátý, teoreticky bych mohl skončit třeba i čtvrtý nebo třetí, ale těžko říci. Favorité v rozbězích neběželi naplno, Ital i Francouz se vyloženě šetřili, ti dva jsou v sezoně jinde. Za nimi už by to mohlo být hratelné.

Poběžíte v Bydhošti také obě štafety, čekají vás tu tedy ještě tři starty. Kolik sil do nich máte?

U té dlouhé štafety (4x400 m) se v neděli ještě uvidí, na ni nemám tolik natrénováno jako kdysi, těch sil mi při ní asi bude hodně ubývat. V sobotu mě čeká jen krátká štafeta (4x100 m), ta by měla být v pohodě. Zato neděle bude horší, běžet dvě hodiny po finále dvoustovky dlouhou štafetu bude docela bolet.

Celý atletický svět letos míří na mistrovství světa do Dauhá, ale vy ne. Je tedy pro vás Bydhošť vrcholem sezony?

Určitě. Já letos měl dva vrcholy, nebo možná tři: Zlatou tretru, pak i mistrovství republiky v Brně a teď právě Evropu družstev.

Takže příprava směřovala do Bydhošti?

Dá se to tak říct. Směřovali jsme ji v červnu k Tretře a od té doby jsem měl formu stupňovat, ale trochu se to zastavilo (kvůli bolesti klenby nohy), tak jsem víceméně znovu začínal. Od té doby se mi ta fazona úplně nevrátila do fáze, v jaké byla před Tretrou. Možná i proto, že narozdíl od minulých sezon nemám tolik naběháno jako v minulých letech.

Jinak tato sezona, ve které vypouštíte vaši jindy hlavní trať 400 metrů, zatím splňuje, co jste si od ní slibovali?

Rozhodně. Odpočinul jsem si psychicky a myslím, že i fyzicky. Přípravu na příští sezonu pak zahájím už v polovině září, tedy o dost dříve než obvykle. Věřím, že díky tomu bych na tom měl být v hale lépe než dřív.

Opravdu v mysli nemáte ani kousek lítosti, že v Dauhá budete absentovat?

Vůbec. Díky tomu, že jsem byl od začátku sezony rozhodnutý, že na mistrovství světa nepojedu, tak mě ta neúčast ani trochu netrápí, absolutně mi nevadí.

Ani vás nikdo nepřesvědčoval, abyste do Kataru přece jen odcestoval? Pomohl jste přece vybojovat postup na šampionát čtvrtkařské štafetě.

Jo, padla otázka, jestli do Dauhá fakt nepojedu, já řekl, že ne, a tím to skončilo. Všichni to chápou. Na světě bych bojoval o postup do semifinále a nemohl bych se potom (kvůli pozdnímu termínu MS) pořádně připravit na halu. Takhle to bude jiné, nachystám se dobře na halu, kde chci zase bojovat o medaile - a potom i na olympiádu. To je pro mě hlavní priorita.