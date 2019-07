V pátek ulil, v sobotu vládl. Rozhodčí byli se mnou, myslí si Maslák

„Těžko říct, jestli byla po včerejšku moje motivace větší, ale určitě jsem měl o vítězství větší strach, když jsem viděl, jakou má Honza Veleba formu,“ prozradil trojnásobný halový mistr světa po závodě.

Veleba po pátečním triumfu na stovce, kde časem 10,16 vyrovnal národní rekord, útočil na zlato i na dvojnásobné trati. Do zatáčky vbíhal na prvním místě, závěrečnému náporu Masláka však neodolal. „Při výběhu do zatáčky byl Honza přede mnou, pak jsem ho začal stahovat a ke konci už jsem věděl, že je to moje,“ popsal vítěz.

ZPRAVODAJSTVÍ ze sobotního programu MČR v Brně

Během šampionátu v Brně zažil Maslák velký teplotní výkyv. V pátek, kdy slunce pražilo ze všech sil a teplota sahala ke 40 stupňům, se na stovce pohnul ve startovním bloku příliš brzy a byl diskvalifikován.

V sobotu při 200 metrech pod zataženou oblohou a za mírného deště už zvládl vše v pořádku a doběhl si pro mistrovský titul.

„V pátek to horko podle mě vůbec nevadilo. Je to sice blbé na rozcvičování, ale pro výkony je to to nejlepší, co může být. Teď naštěstí tolik nepršelo, při rozcvičování a čekání na závod by to bylo špatné, není tady kde se schovat,“ porovnal atlet hájící barvy pražské Dukly.

O to více litoval, že se v podmínkách vhodných pro rychlý běh do závodu ani nedostal: „Mrzelo mě, že jsem s klukama neběžel. Stejně bych do medailových bojů nezasáhl, ale třeba bych si zaběhl sezonní maximum a zvedlo by mi to náladu.“

Druhý pokus však Maslákovi vyšel náramně, byť den starý špatný start v hlavě stále měl. „Myslím, že rozhodčí šli se mnou, protože zahlásili pozor a hrozně rychle potom už start. První, co mi blýsklo hlavou, když jsem vyběhl, bylo, že to bylo fakt hodně rychlé a že to asi udělali kvůli mně, abych zase neulil. Samozřejmě nevím, jestli je to pravda, ale shodli jsme se všichni, že ten povel po pozor byl hrozně rychlý,“ dodal.