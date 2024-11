Spoustu toho musím objevit. Exšampion Maslák pracuje, užívá si dětí a vzpomíná

„Něco nového, dost toho teprve objevuju,“ říká o uplynulých týdnech třiatřicetiletý český rekordman, venkovní mistr Evropy a trojnásobný světový i evropský halový šampion.

Kdy jste začal poznávat, že Tokio už nejspíš nevyjde?

Přesně si nevzpomenu, ale možná už v hale. Na mistrovství světa v Glasgow jsem nenastoupil do štafety, protože noha tak bolela, že bych stejně nepomohl. Pak jsem spěchal na Bahamy na světové štafety. Nedal jsem jí klid a prostor na doléčení a už se to vezlo.

V červnu jste ještě nastoupil v rozběhu mistrovství Evropy v Římě. Jak jste se cítil tehdy?

Ještě jsem to chtěl zkusit, ale běhal jsem pod prášky a stejně s bolestí. Poté jsem se rozhodl dopřát tělu větší volno a během něj jsem začal uvažovat o nabídce z Dukly. Ta mě vlastně asi nejvíc přesvědčila, abych skončil. Zranění mě jen utvrdilo, že půjde o dobré rozhodnutí.

Jaké je nové zaměstnání?

Budu mít na starosti vyúčtování zahraničních cest sportovců. Zatím tedy do kanceláře nechodím každý den, na plný úvazek nastoupím až od ledna a teď se teprve tři nebo čtyři dny v týdnu zaučuju. Což je určitě potřeba, jde pro mě o úplně jiný pohled.

Řekl byste, že překvapivý?

Ano, žádná legrace. Vyúčtování jsem dřív nikdy neřešil a nechával ho na trenérech. Když teď vidím, kolik papírování obnáší… Ale chápu to, jde přece jen o státní sektor, takže je jasné, že všechno vyžaduje větší řád než třeba v soukromé firmě.

Dovolí vám noha si aspoň rekreačně zaběhat?

Zatím spíš pořád odpočívám. Od přírody jsem ale líný, takže mi to nijak nevadí a ani nechybí. V červenci a v srpnu jsem teda sice zkoušel, že bych třeba potrénoval a ještě se představil někde v závěru sezony nebo kariéru ukončil aspoň v zimě v hale...

Jenže?

Jak jsem začal, tak mě noha opět rozbolela. Takže teď mám pohyb spíš jen s dětmi.

Čas s rodinou po letech neustálého cestování po závodech a soustředěních musí být za odměnu.

Přesně. I tohle je pro mě něco jiného. Mám volné víkendy a můžu v pohodě plánovat výlety. Dřív jsem ani státní svátky vůbec neznal. Tohle teď budu všechno teprve objevovat a těším se na to.

Co vám naopak z atletické kariéry bude chybět?

Sice jste často byli pryč a tréninků jste měli spoustu, jenže jakmile jste je absolvovali, už jste měli po zbytek dne volno. Mohli jste odpočívat, hrát hry, studovat… Taky bylo možné si trénink posunout na odpoledne. Je mi samozřejmě jasné, že v práci něco takového neexistuje.

Dostal jste hodně vzkazů od bývalých soupeřů či fanoušků?

Až mě překvapilo, kolik jich bylo. Původně jsem si myslel, že odejdu nenápadně, a konec jsem nijak veřejně nehlásil. Jenže se toho chopila média, strhla se řetězová reakce a už to jelo.

Pavel Maslák slaví zlato v běhu na 400 metrů na halovém ME v Bělehradě v roce 2017.

Máte nějakou zprávu, která vás nejvíc potěšila?

Jednu konkrétní asi ne. Spíš, jak už jsem v poslední době neměl takové úspěchy, tak jsem si přestal uvědomovat, co jsem kdysi dokázal a kolik lidí mi fandilo. Díky spoustě zpráv jsem si to zase osvěžil. Až mě to dojalo.

Dřív jste říkal, že nejste typ, který by si neustále přehrával svá vítězství a přehraboval se v medailích. Už vás to dostihlo?

Ne že bych najednou začal přerovnávat medaile, ale ano, vzpomínal jsem. Žanetu Peřinovou z České televize jsem poprosil, jestli by mi z archivu nevytáhla všechny mé medailové závody. Záznam má asi čtyřicet minut, už jsem si ho pouštěl a krása... Mám pěknou vzpomínku.

Na který závod nejvíc vzpomínáte?

Cením si všech úspěchů, ale speciální pro mě vždy byly domácí šampionáty a když šlo o něco nového. Triumf na mistrovství Evropy v Helsinkách, který ode mě nikdo moc nečekal a ani já jsem si neuvědomoval, že bych mohl být tak rychlý. Potom první titul na Evropě v hale v Göteborgu a samozřejmě svět v Sopotech, taky překvapení.

Co nějaká rozlučka před fanoušky?

Je pravda, že noha je už teď docela dobrá, ale na – byť i rozlučkový – závod bych už asi neměl morál. Samozřejmě bych nechtěl končit s časem kolem padesáti sekund, chtěl bych předvést důstojnější. Jenže budu chodit do práce, musel bych trénovat odpoledne... Usoudil jsem, že by to nešlo. Bavil jsem se tedy zatím s Alfonsem Juckem, mým manažerem a zároveň manažerem Zlaté tretry, že bych mohl zamávat tam. Uvidíme, co nakonec vymyslíme.

Čtvrtka pořád patří mezi silné české disciplíny. Je příjemnější se loučit s pocitem, že vidíte následovníky?

Stoprocentně. Máme nové, mladé, nadějné čtvrtkaře a čtvrtkařky. Třeba Kuba Vadlejch to bude mít v tomto ohledu horší. Ale doufám, že ještě vydrží, bude zdravý a třeba se za nějaký rok zase najde i oštěpařský talent.

Že byste vy předával zkušenosti jako trenér, jste neuvažoval?

Teď chci trávit čas s dětmi. Jako trenér jezdíte na soustředění a jste pryč stejně jako sportovci. Taky nejsem ten, kterého baví plánování, což samozřejmě trénink vyžaduje. Neříkám, že ne, možná třeba jednou jako trenér mládeže? Ale zatím mám jiné plány.