Maslákovy plány před halovým ME: na pódium zaútočit sám i se štafetou

Oproti minulým vrcholným akcím budou v Toruni panovat přísná bezpečnostní opatření. Omezení kontaktů, testování, roušky. Pro Masláka bude ale šampionát zvláštní i v něčem jiném.

Po více než dvou a půl letech se totiž představí na velké atletické akci.

Naposledy se jedné takové zúčastnil na mistrovství Evropy v Berlíně 2018. Od té doby nic. Na halový evropský šampionát v Glasgow 2019 nejel kvůli nemoci, na mistrovství světa v Dauhá 2019 zase kvůli přípravě na olympijské hry.

„Jsem si toho vědom,“ říká nedávno třicetiletý atlet. „Určitě budu víc nervózní, ale pak to ze mě spadne. Myslím, že jsem podobných akcí už zažil dost.“

ZLATÝ HATTRICK. Čtvrtkař Pavel Maslák zkompletoval na HME v Bělehradě zlatý evropský hattrick z haly.

Moc dobře ví, o čem mluví. Z halových evropských šampionátů má mnoho zkušeností. A také plno titulů.

Göteborg 2013 - zlato.

Praha 2015 - zlato.

Bělehrad 2017 - zlato.

I tentokrát by v Toruni rád atakoval ty nejvyšší pozice. Věří, že na to má. „Cíl je takový, že si jedu pro medaili. Nejlépe bych chtěl dvě,“ líčí. Na cenný kov pomýšlí i se čtvrtkařskou štafetou.

Maslák se v letošní halové sezoně představil ve třech závodech na 400 metrů. Všechny vyhrál, navíc jeho výkony mají vzestupnou tendenci. Před týdnem v Madridu zapsal čas 46,12.

„Myslím, že jsem si v Madridu trochu zvedl sebevědomí. Koplo mě to dopředu i tréninkově a věřím, že až budu v Polsku ještě více odpočatý a bude tam ještě větší hec, budu schopný zaběhnout kvalitní čas.“

Jaký to je?

„Myslím, že mám na čas pod 46,“ věří. „Bude záležet, jak se povedou rozběhy, semifinále, jaká bude dráha… Ale když se bude všechno dařit, tak si myslím, že bych mohl atakovat i čas 45,60.“

Maslák se díky výkonu z Madridu nachází na druhém místě letošních evropských tabulek. Výše stojí jen Nizozemec Liemarvin Bonevacia výkonem 45,99. Právě jeho spolu s dalším Nizozemcem Tonym van Diepenem (letos 46,17) Maslák pasuje do role svých největších soupeřů.

„To budou podle mě dva hlavní adepti. Ale samozřejmě nesmíme zapomenout na Óscara Husillose (46,37), který se každým závodem zlepšuje,“ míní český atlet.

Z okruhu favoritů si v Toruni naopak bude moci vyškrtnout Karstena Warholma. Norský překážkový fenomén a obhájce zlata z čtyřstovky z Glasgow se rozhodl v Polsku nezávodit.

„Jeho rozhodnutí chápu, jeho cíle jsou úplně jiné než u ostatních atletů. Pro něj je vidina olympijského zlata důležitější než titul halového mistra Evropy,“ soudí Maslák a pochopitelně si nestěžuje.

„Z mého pohledu závodníka jsem samozřejmě rád. O jednoho konkurenta méně,“ líčí. „Byl by jasný kandidát na zlato, takže teď to je trochu víc otevřené a je to i větší šance pro mě.“

Masláka v Toruni nejprve čekají v pátek rozběhy a semifinále, finále je v sobotu večer. Tím však jeho program nekončí - v neděli ještě přijde na řadu štafeta na 4x400 metrů.

A i od té si hodně slibuje.

„Myslím si, že šance jsou veliké, forma šla všem nahoru, což je dobré východisko,“ tvrdí. Se štafetou v minulosti vybojoval na mistrovství Evropy v hale tři medaile - všechny bronzové.

„Jednoznační adepti jsou Nizozemci, pak záleží, jak na tom budou Belgičané. Potom je to dost otevřené. Bude záležet, jakou dostaneme dráhu, ale myslím si, že bychom měli bojovat o medaile,“ věří.

Potvrdí se to?