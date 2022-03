Odešla mi rychlost, stěžoval si po ostravském finále čtvrtkař Maslák

Na čtvrtce Pavel Maslák doběhl v čase 46,70 vteřiny druhý za svým oddílovým kolegou z Dukly Praha Patrikem Šormem. Ten byl v cíli za 46,36 vteřiny.

„Patrik je na tom tento rok výborně,“ ocenil jednatřicetiletý Pavel Maslák svého přemožitele. „Ale jsem spokojený, zaběhl jsem si nejlepší výkon roku.“

V cíli nebyl nijak zklamaný. Hned běžel k manželce Nelle a malým dětem, dceři Mie a synovi Mateovi, které objal. V jejich blízkosti se jenom usmíval. Maslák spojil šampionát také s návštěvou svých blízkých v Havířově, kde s atletikou v tamější Slavii začínal.

Teď už ale bude muset znovu zapnout naplno, protože ho čeká halové mistrovství světa, které bude 18. až 20. března v Bělehradě. „Doufám, že tam bude forma gradovat.“

Do Srbska sice pojede jako trojnásobný halový mistr světa i Evropy, ale naposledy triumfoval na světovém šampionátu v Birminghamu 2018. Rok předtím bral evropské zlato právě v Bělehradě.

Je šance, aby na čtyřstovce bojoval o některou z medailí? „Každý rok je jiný,“ upozornil nejlepší český čtvrtkař historie. „A že něco bylo, neznamená, že tomu tak bude pořád. Chápu, že lidé očekávají, že se mi bude dařit, ale tak jednoduché to není.“ Takže co si od Bělehradu slibuje? „Podle tabulek bych měl projít z rozběhu, o což budu bojovat. A také samozřejmě o co nejlepší umístění.“

V létě atlety čekají od 15. do 24. července světový šampionát v americkém Eugene a o měsíc později evropský v Mnichově.

„Zaměřím se spíše na tu Evropu,“ přiznal Pavel Maslák. „Tam mám větší šanci uspět, nehledě na to, že svět v Americe je docela brzo. Ale i na něj se zkusím soustředit.“

Maslák je mistrem Evropy z roku 2012, stříbrný byl v roce 2016. Svůj ústup ze slávy vnímá. Čím to je?

„Z ničeho nic mi odešla rychlost,“ má jasno. „Nevím proč, jelikož pořád děláme víceméně ty stejné věci. Zřejmě jde o souhru více faktorů v můj atletický neprospěch. A také je to blbé vzhledem k tomu, že si člověk zvykl na určité standardy.“

Jak do sebe dostat zpátky potřebnou rychlost, zatím netuší.

„Ale s trenérem na tom pracujeme, stále zkoušíme různé věci. Je to hledání. V Ostravě jsem zaběhl čtyřicet šest sedmdesát a uvidíme, co předvedu venku. Snad se něco povede a v létě to bude zase lepší.“

Časy kolem 46,70 vteřiny nejsou podle něj špatné. „Přece jen nejsou daleko od starého českého rekordu, jen nejsou tak zářivé,“ usmál se Pavel Maslák, který je od roku 2014 českým rekordmanem venku na 400 metrů (44,79 vteřiny) a v hale na 200 metrů (20,52) a čtyřstovce (45,24).

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Moravskoslezský kraj