Maslák znovu našel radost: Věřím, že na to pořád mám, motivací je štafeta

Trojnásobný halový mistr světa i Evropy Maslák se v posledních sezonách trápil. V roce 2019 ukázal venku nejrychlejší čas 46,61, o rok později 46,46, loni pak 46,39.

Letošním výkonem 46,35, na který dosáhl v polovině června na extralize v Plzni, tak přebil uplynulé tři roky.

„Překvapilo mě to hodně, byly super podmínky a já neměl žádná očekávání. Šel jsem do toho s čistou hlavou,“ hledal příčiny kvalitního času na středeční tiskové konferenci k MČR.

„Přitom jsem závod ani nešel na sto procent. Kdyby se mnou někdo běžel v cílové rovince, tak už jen tím bych čas ještě stlačil. Rezervy tam byly, což je dobré. Věřím si na čas pod 46, Plzeň mě uklidnila, že na to pořád mám.“

Pro mistrovství republiky tedy budete chtít udržet čistou hlavu?

Přesně tak. Ale bude to dost vyhrocené, takže nevím, jestli se mi to podaří. Třeba budu moc chtít, napálím to a nebudu mít dost sil. Ale budu se snažit.

Svalové zranění, kvůli kterému jste musel odložit start do venkovní sezony, jste už doléčil?

Mělo by to být v pohodě, což se potvrdilo i v Plzni. Věřím, že všechno bude držet, i když na mistrovství republiky se člověk bude snažit ještě víc. Ale je to už dlouhá doba, na tréninku je všechno v pohodě, běhá se mi dobře a jsem odpočatý.

MČR v Hodoníně 24. a 25. června Vstupenky na stání jsou zdarma, návštěvníkům bude k dispozici fanouškovská zóna, která nabídne projekty pohybové gramotnosti Atletika pro děti a celou rodinu a aktivity spojené s projektem Jsem Atlet.

Má pro vás mistrovství republiky jiný náboj, když nejste jasným favoritem, ale o titul musíte bojovat?

Asi ne. Furt to bylo mistrovství republiky, do závodů jsem chodil naplno a těšil jsem se. Samozřejmě si už nejedu pro jasné vítězství, ale budu o něj bojovat.

Vaším hlavním konkurentem je tréninkový parťák Patrik Šorm. Už se hecujete?

Ještě ne a asi ani nic nebude. Víme, jak na tom jsme v tréninku, a očekáváme, jak to dopadne. Na tréninku i v závodech vypadá lépe, ale nedám mu to zadarmo.

Jaké je trénovat se soupeřem?

Samozřejmě to není jednoduché, ale už jsem si zvyknul. V tréninku je to taky něco jiného, mně jdou jiné věci než jemu. Takže je důležité si to nastavit a počítat s tím.

Co říkáte na Patrikův progres? Na letošním halovém MS v Bělehradě skončil pátý.

Potenciál měl vždycky, hodně se posunul loni. I roky předtím vypadal dobře, ale závody mu nevycházely. Teď se mu to podařilo. Myslel jsem, že čas 45,8, který zaběhl nedávno na Kladně, bude mít dřív. I on si to myslel, ale trvalo mu to, neměl štěstí na podmínky. Na tréninku vypadá výborně, ještě neřekl poslední slovo.

Česká štafeta na 4x400 metrů ve složení (zleva) Jan Tesař, Vít Müller, Pavel Maslák a Patrik Šorm slaví pokoření národního rekordu po závodě první ligy ME družstev v Kluži.

Na republikovém šampionátu v Hodoníně se bude bojovat i o místa ve štafetě, která má jistý start na MS v Eugene.

To je pro mě velká motivace. Původně jsme plánovali, že bych se do Eugene zkusil dostat i podle světového žebříčku, ale kvůli zranění jsme se s trenérem domluvili, že se na to vykašleme, pořádně to vyléčíme a co se týče mistrovství světa, tak se budeme soustředit jen na štafetu.

A co plánujete pro srpnové mistrovství Evropy v Mnichově?

Tam bych se teoreticky mohl dostat i na čtvrtku jednotlivců. Teď jsem v žebříčku 31. a berou nás 36, takže když se mi na mistrovství republiky povede dobrý čas a dobré umístění, tak by to mohlo vyjít.

Pořád platí, že byste chtěl u závodění vydržet do olympijských her v Paříži v roce 2024?

Chtěl bych, i když tam bude asi kvalifikace až moc složitá. Každopádně budu bojovat, hlavně teda o štafetu, protože v ní máme pořád velké šance. Přicházejí noví a mladí kluci, navíc můžeme bojovat o 4x100 i 4x400 metrů, takže je tam větší šance než na sólozávod na hladké čtvrtce.