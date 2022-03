Udivuje výškou a nyní i výkony. V Bělehradě byl Šorm českou hvězdou

Na šampionátu, který byl na finálové české účasti skoupý, byl tenhle osmadvacetiletý běžec pořádně vidět. Nejen proto, že měří bezmála dva metry, ale proto že soutěžil ve všech třech dnech mistrovství.

A nevedl si v nich vůbec zle.

S přehledem z prvního místa postoupil z pátečního rozběhu čtvrtky, v sobotu si v ní poradil se semifinále a ve finále skončil pátý.

Postupová radost Patrika Šorma.

V neděli se ještě představil ve štafetě a i v ní patřil mezi opory. I jeho zásluhou Češi prošli do bojů medaile a doběhli na pátém místě.

„Dokázal jsem si, že můžu bojovat s těmi nejlepšími. Dvě účasti ve finále mistrovství světa, super,“ radoval se.

Šorm v posledních dvou letech prožívá výkonnostní vzestup. I dříve patřil mezi domácí špičku, byl stabilním členem štafety, s níž na halových evropských šampionátech získal tři medaile.

Ovšem individuální úspěch na vrcholné mezinárodní akci?

Na ten až doteď čekal.

Pomohl mu i Maslák

„Sám nevím, co je důvodem, že se to zlomilo až teď,“ zamyslel se. „V tréninku jsme nic moc neměnili, najednou to tam ale bylo.“

Podle šéftrenéra reprezentace Pavla Sluky mu hodně pomohl Maslák. „Patrik se s ním hodně vytáhl. Už dříve jsme věděli, že to není špatný čtvrtkař, ale jeho aktuální progres je úžasný,“ říká.

Pavel Maslák (druhý zprava) v rozběhu čtyřstovky na halovém MS v Bělehradě

Jak Šorm, tak Maslák trénují pod vedením kouče Dalibora Kupky. Jsou velcí kamarádi, ale i rivalové.

„Je to takový přátelský hec. Někdy ale dochází k tomu, že kdo prohraje, tak klikuje. Takže jde opravdu o hodně,“ směje se Šorm.

Ještě o víc jde mezi nimi při ostrých závodech. Dříve v těchto minisoubojích dominoval Maslák, nyní už ale spíše vyznívají pro jeho o necelé tři roky mladšího soka. V Ostravě Šorm vybojoval domácí halový titul, časem 46,25 vévodí letošním tuzemským tabulkám čtyřstovky.

„Já jsem vždycky spoléhal na rychlost, Patrik byl ten vytrvalejší,“ líčí Maslák. „Ale teď se to srovnává. Mně se rychlost zhoršuje, jemu zlepšuje, takže už i v ní jsme na tom skoro nastejno.“

Co dál? Další finále

Nyní už Šorm s očekáváním vyhlíží letní část sezony. Právě o oválech pod otevřeným nebem tvrdí, že mu sedí lépe. Měří totiž 1,95 metru a ostré halové zatáčky mu dělají problémy.

„Nejvíc je to znát, když začínám v první vnitřní dráze. Menší kluci mohou běžet uvolněněji, pošetří víc sil. To já do toho musím tlačit, abych zatáčku vůbec vykroužil a nemůžu běžet svým krokem,“ vysvětluje.

Venku se ale rozdíly smazávají adlouhé nohy jsou pro něj naopak výhodou. A tak si vzhledem k aktuální formě nebojí dávat velké cíle.

„Doufám, že se dostanu na mistrovství světa v Eugene. Mým hlavním cílem bude ale mistrovství Evropy v Mnichově. A když to řeknu natvrdo, tak bych se na něm chtěl dostat do finále,“ plánuje.

Výkony v Bělehradě ukázal, že je na dobré cestě.