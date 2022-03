Postup do finále? Tajně jsem v něj doufal, jen škoda třetího místa, říkal Šorm

Bělehrad (Od našeho zpravodaje) - Neříkal to nahlas. Nechával si to pro sebe. Tajně ale věřil, že by se na halovém mistrovství světa v Bělehradě mohl probojovat až do finále. A přesně to, se mu splnilo. Čtvrtkař Patrik Šorm se po dopoledních rozbězích zdárně vypořádal i se semifinále a ze třetího místa svého běhu postoupil do sobotních klání o medaile.