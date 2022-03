Můžu bojovat s nejlepšími, těší Šorma. Co dál? Individuální medaile

Páté místo na mistrovství světa. Co to pro vás znamená?

Je to úspěch. Účast ve finále mistrovství světa, nedoběhl jsem poslední… Super.

Před závodem jste říkal, že vám druhá dráha nevyhovuje. Jak se to projevilo?

Nebylo to vůbec jednoduché. První kolečko byl boj. Kluci ve vyšších drahách můžou rozběhnout mnohem uvolněněji, rychleji, více pošetří sil. To já jsem do toho musel tlačit, abych vůbec zatáčku vykroužil. Bere to síly, ale byl jsem s tím smířený a bojoval jsem.

O páté místo jste si to v rovince rozdal s Američanem Washingtonem. Jak jste ten souboj vnímal?

Měl jsem především jeden jediný cíl, a to nedoběhnout poslední. Byla to dřina, byl to boj. S tím jsem ale počítal. A nakonec se to povedlo.

Co jste říkal na čas 46,81?

Trochu jsem doufal, že poběžíme rychleji a necháme se strhnout s kluky vepředu. Nepovedlo se, ale jsem pátý, tak jsem rád i tak.

Jak velká to je pro vás motivace do dalších závodů?

Obrovská. Dokázal jsem si, že můžu bojovat s těmi nejlepšími a už se nesmírně těším na venkovní sezonu, kde bude můj cíl mistrovství Evropy v Mnichově. Samozřejmě se budu připravovat i na mistrovství světa v Oregonu, doufám, že se udržím v rankingu a že si tam zazávodím.

Dáváte si nějaký konkrétnější cíl?

Když to řeknu natvrdo, tak mým hlavním cílem bude na mistrovství Evropy finále.

Čím to je, že v posledních dvou sezonách prožíváte takové zlepšení?

Sám pořádně nevím. Nedokážu říct, čím to je a proč se to zlomilo až teď. V tréninku jsme nic moc nezměnili, najednou to tam bylo a závodím takhle.

Má na tom podíl třeba psychika?

Určitě. Řekl bych, že na to má velký vliv i olympiáda (na které startoval ve štafetě na 4x400 metrů). Upínal jsem na ní, byla to pro mě motivace. Od ní se vezu na vlně a vezu se na ní čím dál tím víc.

Největších úspěchů jste zatím dosáhl se štafetou. Myslíte v takové formě i na nějakou medaili v individuálním závodě?

Určitě, chtěl bych mít svojí vlastní na krku. Kdy se mi to splní, to nedokážu říct, ale když to takhle půjde dál, tak věřím, že si na ni jednou sáhnu.

Nejbližší šanci na cenný kov ale budete mít znovu se štafetou. V neděli vás čeká v Bělehradě. Co od ní čekáte?

Teď se na ni těším ještě o to víc. Nakoplo mě, že jsem byl pátý a doufám, že můžeme být ještě výš. Můžeme bojovat o solidní přední pozici.

Jak jste na tom se silami?

Dopoledne jsem na tom nebyl úplně nejlépe. Moc jsem se nevyspal, ale teď se cítím skvěle.Všechny bolístky přešly a už se strašně těším. Je to úplně jiný hec, jiný závod.