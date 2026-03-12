Patnáctý světový rekord v kariéře. Tyčkař Duplantis zdolal 631 centimetrů

Šestadvacetiletý atlet překonal historické maximum popatnácté v kariéře. Laťku ve výši nového rekordu ve čtvrtek překonal hned napoprvé. V soutěži se dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa rozběhl jen ke čtyřem pokusům, přeskočil postupně 565, 590 i 608 cm na první pokus.
Duplantis se suverénním způsobem vrátil do čela letošních tabulek, z kterého ho koncem února sesadil výkonem 617 cm Emmanuil Karalis.
Řecký tyčkař a čerstvě druhý muž historie tentokrát na životní výkon nenavázal a musel se spokojit se sedmým místem za 580. Ztroskotal na šesti metrech, které naopak zdolal Sandre Guttmorsen a obsadil za Duplantisem druhé místo. S pokusy o 608, kterými by si vylepšil osobní a národní rekord o dva centimetry, už norský tyčkař neuspěl.