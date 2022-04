Půlmaraton bude jako dřív. V Pardubicích se koná tradiční závod

„Bude to festival sportu, kromě běžců tu máme znovu i koloběžkáře a vozíčkáře na handbicích. Čísla napovídají tomu, že to letos bude půlmaraton ve starém ražení,“ nastínil pořadatel závodu Oldřich Bujnoch. „Všichni se na to těšíme a děláme všechno pro to, abychom zase náš závod v Pardubicích udělali pěkným a aby si závodníci odnesli hezké zážitky a solidní časy. Trať je tu pro ně ideální, většina lidí, co sem přijedou, si odváží osobní rekord,“ pokračoval.

Rekordní by měla být také účast v českém šampionátu v půlmaratonu a v kategoriích vozíčkářů.

Pardubický vinařský půlmaraton 2022 16. ročník , sobota 9. dubna 2022 slavnostní zahájení u divadla 9.20

Lidový běh Vaňka Vaňhy 9.40

vyhlášení nejlepších škol 10.15

závod handbiků 10.30

závod koloběžek 11.30 Kiekert desítka 13.00

Pardubický vinařský půlmaraton a MČR v půlmaratonu 14.00 7

vyhlášení Kiekert desítky 14.15

vyhlášení půlmaratonu 15.40 Trať půlmaratonu (21,097 km): 1. okruh: Smetanovo náměstí, ul. Jahnova, ul. Bubeníkova, ul. Sakařova, ul. Bezdíčkova, ul. Husova, ul. Mezi Mosty, ul. Labská, nábřeží Václava Havla, Hradecká ul., ul. Studentská, Kunětická, Hradecká ul. směr St. Hradiště po odbočku ul. Fáblovka za benzinkou, kde je otočka, Hradecká, Masarykovo náměstí, třída Míru, nám. Republiky, Smetanovo nám. 2. okruh: Smetanovo náměstí, ul. Jahnova, ul. Bubeníkova, ul. Sakařova, ul. Bezdíčkova, ul. Husova, ul. Mezi Mosty, ul. Labská, nábřeží Václava Havla, Hradecká ul., ul. Studentská, Kunětická, Hradecká ul. směr St. Hradiště po odbočku, ul. Fáblovka za benzinkou, kde je otočka, Hradecká, Masarykovo náměstí, třída Míru, Pernštýnské náměstí

„V mistrovství republiky bylo dosud nejvíc 120 běžců, letos by jich mělo být 150,“ řekl Bujnoch.

Vozíčkáři byli z důvodu zajištění bezpečnosti odděleni od koloběžkářů, s nimiž dříve soutěžili dohromady, takže se celý program o hodinu protáhne a hlavní závod přijde na řadu až ve 14 hodin odpoledne.

Velkou specialitou vinařského půlmaratonu co do popularity je Lidový běh Vaňka Vaňhy na 1,7 kilometru, jímž sportovní program po slavnostním zahájení u divadla (9.20) v 9.40 de facto začíná. Pořadatelé v něm očekávají více než dvě tisícovky startujících.

„Máme kontakty i se školkami, s malými dětičkami. Je to jediná šance, jak děti vytáhnout z domu a přivést ke sportu, aby se v nich zažehla sportovní srdíčka. Abychom problém obezity, kardiovaskulárních nemocí a nemocí pohybového systému trochu vylepšili. Osm škol s největším počtem účastníků dostane odměnu na nákup sportovních potřeb,“ konstatoval Bujnoch.

O výstřel Lidového běhu a předání cen z něj se postará legendární Jarmila Kratochvílová, držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů z roku 1983, tedy nejdéle platného světového atletického rekordu vůbec.

„Jsem ráda, že se půlmaraton po dvou letech vrací tam, kde by měl být. A že se vůbec uskuteční, protože pandemie děti úplně zastavila,“ podotkla Kratochvílová. „Na půlmaraton by mohlo být slušné počasí, to dělá strašně moc. Před týdnem v Praze se černoši na startu klepali, protože byla zima a vítr. Tady je rovina, vrátí se i atmosféra. Zažili jsme tu půlmaraton v Kostěnicích (2020), kde na otočkách smrděl prasečák... Uvidíme, ale běžci jsou zvyklí na všechno. Těším se na masu lidí přímo na startu, ne že to jen uvidím v televizi,“ doplnila.

Půlmaraton si pochopitelně jako obvykle vyžádá omezení dopravy a uzavírky ve středu města a jeho okolí. Objízdné trasy se týkají i městské hromadné dopravy, a to od 7 do 17 hodin. Dopravu bude řídit městská a státní policie ve spolupráci s organizátory; neprůjezdné v centru budou třída Míru, náměstí Republiky, Smetanovo náměstí, Jahnova třída, Bubeníkova, Husova a Sakařova ulice, v Polabinách Kunětická a Studentská ulice a Na Drážce částečně Dašická a Štrossova ulice.

„V centru budou zavřeny i dva jízdní pruhy Masarykova náměstí a Hradecké ulice od křižovatky s třídou Míru ke křižovatce s Poděbradskou ulicí,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

„Jsme si vědomi, že někteří občané mohou omezení a uzavírky vnímat kontroverzně, ale je třeba si uvědomit, že Pardubický vinařský půlmaraton je skutečně vrcholná a špičková akce, nejvýznamnější půlmaraton u nás. Je unikátní doběhem do cíle z třídy Míru skrze Zelenou bránu na Pernštýnské náměstí,“ řekl v té souvislosti náměstek primátora Jakub Rychtecký (ČSSD). „Co považuji za nejcennější, je, že se daří zapojovat školy i rodiče s kočárky do lidového běhu. Z některých škol se účastní i 75 procent žáků, což jsou fantastická čísla. Je skvělé vidět davy dětí v centru města,“ poznamenal Rychtecký.