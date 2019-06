Rekordy pardubického mítinku by měli bourat i závodníci z ciziny

Předvede se tu excelentní skokan Radek Juška s desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem z pražského Olympu, koulařka Jana Kárníková s trojskokanem Jiřím Vondráčkem, coby opory pořadatelského klubu, i spousta dalších českých a zahraničních závodníků. Pardubický atletický mítink letos napíše už 27. ročník.



„Od 16.30 čeká atlety i diváky celkem sedmnáct atletických disciplín dospělých a dva vložené běhy na 400 metrů pro žáky naší přípravky,“ nastiňuje koulařka Kárníková, jež je zároveň funkcionářkou Hvězdy a organizátorkou mítinku. „Jednotlivé disciplíny jsou koncipovány jako Velké ceny pardubických firem a společností, které společně s Pardubickým krajem, městem Pardubice a dalšími partnery podpořily tuto významnou akci. Sportovci se tak mohou těšit na finanční či věcné odměny za předvedené výkony,“ říká Kárníková.

Po oficiálním začátku přijde na řadu koule mužů (16.35).

„Rekord mítinku ve vrhu koulí je velmi kvalitní a má hodnotu 20,16 metru. V úterý však čekáme jeho překonání, neboť se představí Orazio Cremona z Jihoafrické republiky, který má osobní rekord 21,51 metru,“ podotýká Kárníková.

Následují sprint žen na 100 metrů a hod kladivem a po nich sprinterská stovka mužů, kterou poběží i závodníci ze Saudské Arábie. Program pokračuje delšími běhy a soutěží diskařů, v níž nastoupí mimo jiné Malajsijec Irfan Šamšuddin.

„Umí za 60 metrů,“ upozorňuje Kárníková.

Její oddílový kolega Vondráček pak bude válčit ve své královské disciplíně, trojskoku, a Kárníková sama se poté postaví do koulařského kruhu.

Z dalších klání určitě slibuje zajímavý zážitek dálka mužů (18.35), kde se bude snažit českého rekordmana Jušku (8,31 metru; drží i rekord mítinku 7,95 metru) potrápit i domácí Vondráček.

„Na vedlejší ploše se v tu dobu roztočí kladiváři ve Velké ceně Hvězdy. Zde by měl být hlavním favoritem Roberto Sawyers z Kostariky, jehož osobní rekord má hodnotu 77,15 metru,“ konstatuje Kárníková. Mítink završí sprinterská dvoustovka mužů, do níž se zapojí i v úvodu zmíněný vícebojař Helcelet. Tou dobou už bude mít za sebou starty ve vrhu koulí a v hodu diskem. „Věříme, že se diváci budou mít na co koukat,“ dodává Kárníková.